कैनुला हटाते समय मासूम की उंगली काटी, पीएमओ बोले-छोटे हिस्से पर कट लगा, परिजनों ने दर्ज करवाई रिपोर्ट

बूंदी जिला अस्पताल में बच्ची के हाथ से कैनुला हटाते समय मां ने चेताया था, लेकिन आरोप है कि स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया.

infant hospitalized
अस्पताल में भर्ती बच्ची (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 30, 2025 at 4:23 PM IST

Updated : November 30, 2025 at 4:48 PM IST

बूंदी: जिला अस्पताल में रविवार को शिशु वार्ड में भर्ती चार माह की मासूम लक्ष्मी के हाथ में लगा कैनुला हटाते समय उंगली का ऊपरी हिस्सा कट गया. परिजनों का आरोप है कि कैनुआ हटाते समय अस्पताल स्टाफ को चेताया था कि बच्ची की तर्जनी उंगली कैंची में आ रही है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अंगुली का हिस्सा कट गया. वहीं अस्पताल के पीएमओ का कहना है कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया. उंगली के बेहद छोटे हिस्से पर कट लगा था जिसे तत्काल इंप्लांट कर दिया गया. मामले को लेकर अस्पताल पहुंचे जनप्र​तिनिधियों और परिजनों ने मामले को लेकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी.

'मां ने चेताया, फिर भी काट दी उंगली': बीबनवां रोड, भीलों का बरड़ा निवासी राजू भील ने अपनी चार माह की बेटी लक्ष्मी को निमोनिया की शिकायत पर पांच दिन पहले जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती करवाया था. बच्ची की हालत में सुधार होने पर डिस्चार्ज प्रक्रिया शुरू की गई. परिजनों का आरोप है कि कैनुला हटाने के दौरान स्टाफ ने बच्ची के हाथ पर बंधी पट्टी को कैंची से काटना शुरू किया. उसी समय बच्ची की मां आरती ने स्टाफ को चेताया कि कैंची में बच्ची की उंगली आ रही है. इसके बावजूद स्टाफ ने लापरवाही बरती और कैंची सीधे दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली पर चल गई. उंगली का ऊपरी हिस्सा कटते ही बच्ची रोने लगी और हाथ लहूलुहान हो गया.

नानी बोली, पट्टी सहित काट दी मासूम की उंगुली (ETV Bharat Bundi)

अस्पताल में हंगामा, धरने पर बैठे लोग: घटना की खबर मिलते ही पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष देवराज गोचर, पार्षद प्रेम प्रकाश एवरग्रीन, संदीप देवगन सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. पीड़ित परिवार से बातचीत के बाद सभी अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए. धरने पर बैठे लोगों का आरोप था कि मासूम बच्चों के वार्ड में इस तरह की घोर लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती. लोगों ने संबंधित स्टाफ को हटाने, कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग रखी. आक्रोश की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे.

वार्ता में बात नहीं बनी: मामला गंभीर होता देख एसडीएम लक्ष्मीचंद मीणा और तहसीलदार अर्जुन लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे और परिजनों व जनप्रतिनिधियों से वार्ता की. लेकिन वार्ता बेनतीजा रही. आक्रोशित परिजन और स्थानीय ग्रामीण देर तक धरने पर डटे रहे और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते रहे. उधर, पीड़ित पक्ष ने जिला अस्पताल स्टाफ के खिलाफ कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई.

पीएमओ बोले जानबूझकर नहीं हुआ, घटना के बाद स्टाफ हटाया: जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ एलएन मीणा ने बताया कि घटना जानबूझकर नहीं हुई. उंगली के बेहद छोटे हिस्से पर कट लगा था जिसे प्लास्टिक सर्जन द्वारा तत्काल इंप्लांट कर दिया गया. पीएमओ ने बताया कि घटना के तुरंत बाद संबंधित स्टाफ को वार्ड से हटा दिया गया है और जांच की जा रही है.

