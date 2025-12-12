पीएम पोषण योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, विकास उपाध्याय बोले कुपोषित बच्चों को बीमारी दे रही सरकार
कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने पीएम पोषण योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 12, 2025 at 4:58 PM IST
रायपुर : कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने पीएम पोषण योजना के नियमों की अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाया है.विकास उपाध्याय ने बताया कि पीएम पोषण योजना के तहत कुपोषित बच्चों के लिए एल्युमिनियम कुकर में भोजन पकाकर दिया जा रहा है जो कि अनुचित और गलत है. सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि कुपोषित बच्चों को पोषण आहार देने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. इससे किस तरह की बीमारी बच्चों को हो सकती है. इसका साफ तौर पर जिक्र किया है. बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में लगभग 28 हजार एल्युमिनियम के कुकर खरीदे हैं, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है.
डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार
कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी चल रही है, यह सामने निकल कर आया है. पीएम पोषण योजना के तहत कुपोषित बच्चों को एल्युमिनियम के कुकर में खाना पकाने के साथ ही बच्चों को परोसा जा रहा है. इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार निकलकर आया है. लगभग 28 हजार कुकर पूरे प्रदेश में बांटे गए हैं.
सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर की अनदेखी
विकास उपाध्याय ने बताया कि कुपोषित बच्चों के लिए खाना बनाए जाने वाले बर्तन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी जारी किया है. जिसमें साफ लिखा है कि एल्युमिनियम के बर्तन में पोषण आहार के लिए उपयोग नहीं करना है. बावजूद इसके राज्य सरकार ने ऑनलाइन टेंडर करके 28 हजार एल्युमिनियम के कुकर खरीदे गए हैं, जिसकी लागत लगभग 7 करोड़ रुपए हैं. बच्चों को मौत के मुंह में धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है.
मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी के नाम पर काम की बात करते हैं. केंद्र सरकार के सर्कुलर में एल्युमिनियम बर्तन में खाना पकाने से क्या-क्या बीमारी हो सकती है, इसका साफ उल्लेख किया है. लेकिन कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने के लिए एल्युमिनियम का कुकर जहर पकाने का काम कर रहा है- विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक
एल्युमिनियम बर्तन में खाना पकाकर देने से बीमारी
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आगे कहा कि एल्युमिनियम के बर्तन में कुपोषित बच्चों को खाना बनाकर देने से एनीमिया, मनोभ्रांश, एस्ट्रोमलेशिया जैसी बीमारी हो सकती है. सरकार कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए पोषण दे रही है, लेकिन एल्युमिनियम कुकर में भोजन पकाकर देने से यह बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है.
सिर्फ गिने चुने फर्मों को ही ठेका
विकास उपाध्याय ने एल्युमिनियम कुकर के लिए टेंडर किए गए फर्म को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सालों से गिने चुने तीन से चार फर्म को ही इसका टेंडर दिया जा रहा है. जिसमें एसोसिएटस, गणपति इंटरप्राइजेज और श्री राम क्रिएशन प्रमुख हैं. अन्य फर्म और कम दर वाले सप्लायर को तकनीकी शर्त या अतिरिक्त योग्यता मानकों का पालन नहीं करने के नाम पर बाहर कर दिया जाता है. कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है. इसकी जांच होनी चाहिए नहीं तो हम कोर्ट से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे.
