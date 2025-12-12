ETV Bharat / state

पीएम पोषण योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, विकास उपाध्याय बोले कुपोषित बच्चों को बीमारी दे रही सरकार

रायपुर : कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने पीएम पोषण योजना के नियमों की अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाया है.विकास उपाध्याय ने बताया कि पीएम पोषण योजना के तहत कुपोषित बच्चों के लिए एल्युमिनियम कुकर में भोजन पकाकर दिया जा रहा है जो कि अनुचित और गलत है. सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि कुपोषित बच्चों को पोषण आहार देने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. इससे किस तरह की बीमारी बच्चों को हो सकती है. इसका साफ तौर पर जिक्र किया है. बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में लगभग 28 हजार एल्युमिनियम के कुकर खरीदे हैं, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है.





डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार

कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी चल रही है, यह सामने निकल कर आया है. पीएम पोषण योजना के तहत कुपोषित बच्चों को एल्युमिनियम के कुकर में खाना पकाने के साथ ही बच्चों को परोसा जा रहा है. इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार निकलकर आया है. लगभग 28 हजार कुकर पूरे प्रदेश में बांटे गए हैं.

पीएम पोषण योजना में भ्रष्टाचार का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर की अनदेखी

विकास उपाध्याय ने बताया कि कुपोषित बच्चों के लिए खाना बनाए जाने वाले बर्तन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी जारी किया है. जिसमें साफ लिखा है कि एल्युमिनियम के बर्तन में पोषण आहार के लिए उपयोग नहीं करना है. बावजूद इसके राज्य सरकार ने ऑनलाइन टेंडर करके 28 हजार एल्युमिनियम के कुकर खरीदे गए हैं, जिसकी लागत लगभग 7 करोड़ रुपए हैं. बच्चों को मौत के मुंह में धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है.