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आत्मानंद स्कूल में छात्रों से पैसा वसूलने का आरोप, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला, डीईओ ने दिए जांच के निर्देश

सूरजपुर के आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में छात्रों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है.

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आत्मानंद स्कूल में छात्रों से पैसा वसूलने का आरोप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 4:26 PM IST

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सूरजपुर : सूरजपुर जिले के जयनगर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से स्कूली छात्रों से कथित रूप से अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है. छात्रों का आरोप है कि स्कूल का पंखा टूटने और विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर उनसे एक-एक हजार रुपये वसूले गए. इतना ही नहीं, पैसा नहीं देने पर टीसी काटने और स्कूल से निकालने की धमकी भी दी गई. मामले में आधा दर्जन से अधिक छात्रों से रकम वसूले जाने का आरोप लगाया जा रहा है.अब इस पूरे मामले ने शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

पीड़ित छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप
पीड़ित छात्रों ने बताया कि उन्हें स्कूल प्रबंधन द्वारा डराया-धमकाया गया और कहा गया कि यदि निर्धारित रकम जमा नहीं की गई तो उनकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी काट दी जाएगी.जिला शिक्षा अधिकारी लता बेक ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी छात्र से इस प्रकार पैसा लेना नियमों के विरुद्ध है.

आत्मानंद स्कूल में छात्रों से पैसा वसूलने का आरोप (Etv Bharat)

इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी-लता बेक, डीईओ


छात्रों का कहना है कि डर के कारण उन्होंने अपने परिजनों से पैसे लेकर स्कूल में जमा किए.छात्रों का आरोप है कि उनसे बिना किसी ठोस जांच के रकम वसूली गई. इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद जिला शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है.

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