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यमुनानगर में 11वीं के छात्र की स्कूल में पिटाई, प्रधानाचार्य पर बच्चे के कान का पर्दा फाड़ने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

यमुनानगर में 11वीं के छात्र की पिटाई के छात्र के कान का पर्दा क्षतिग्रस्त होने पर जमकर हंगामा हुआ. छात्र पक्ष और स्कूल प्रशासन आमने-सामने.

Student beaten up in Yamunanagar
प्रधानाचार्य पर छात्र के कान का पर्दा फाड़ने का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 1, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
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यमुनानगरः जगाधरी स्थित एक सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र की कथित पिटाई का मामला सामने आया है. छात्र के परिजनों ने स्कूल के प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचने पर छात्र को कई थप्पड़ मारे गए, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया. वहीं स्कूल प्रशासन ने परिजनों पर स्कूल में हंगामा करने का आरोप लगाया है. दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है.

चोट के बाद कान से सुनाई देना हुआ बंदः जगाधरी निवासी शशिधर के अनुसार उनका "बेटा कृष्णा सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र है." परिजनों का कहना है कि "गुरुवार सुबह कृष्णा करीब 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचा था. आरोप है कि प्रधानाचार्य ने पहले उसे स्कूल परिसर की सफाई और कूड़ा उठाने के लिए कहा. जब छात्र ने ऐसा करने से इनकार किया तो गुस्से में उसके दोनों कानों पर कई थप्पड़ मार दिए." परिजनों का दावा है कि "मारपीट से उसके एक कान का पर्दा फट गया और उसे सुनाई देना बंद हो गया."

कुश्ती का खिलाड़ी है कृष्णा: छात्र के घर पहुंचने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां मेडिकल जांच कराई गई. इसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रात को जगाधरी सिटी थाने पहुंचकर प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत दे दी. परिजनों का कहना है कि "कृष्णा कुश्ती का खिलाड़ी है और खेल महाकुंभ में गोल्ड मेडल जीत चुका है." डॉक्टरों ने फिलहाल उसे खेलने से मना किया है, जिससे 4 अगस्त को होने वाले स्कूल स्तरीय टूर्नामेंट में उसके खेलने पर भी संकट खड़ा हो गया है."

स्कूल प्रशासन ने परिजनों पर लगाया आरोपः उधर स्कूल प्रशासन ने भी पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि छात्र के परिजन स्कूल परिसर में पहुंचे और वहां हंगामा किया, जिससे स्कूल का माहौल प्रभावित हुआ. प्रशासन ने भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है.

दोनों पक्षों से पूछताछः जगाधरी सिटी थाना पुलिस का कहना है कि "दोनों पक्षों की शिकायतें मिल चुकी हैं. छात्र की मेडिकल रिपोर्ट और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है. पुलिस ने दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."

क्या बोले पुलिस अधिकारीः थाना प्रभारी विरेंद्र ने बताया कि "फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच जारी है. मेडिकल रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी."

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यमुनानगर में छात्र की पिटाई
ACCUSATION OF RUPTURING THE EARDRUM
STUDENT BEATEN UP IN YAMUNANAGAR

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