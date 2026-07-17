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बदरीनाथ में 'पैसे लेकर दर्शन' कराने के आरोप, पंडा पंचायत ने सीएम को लिखा पत्र, जांच की मांग

चमोली: चढ़ावा चोरी के बाद अब बदरीनाथ धाम में 'पैसे लेकर दर्शन' कराने की खबरें सामने आ रही हैं. बदरीश पंडा पंचायत ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाये हैं. बदरीश पंडा पंचायत ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बदरीनाथ धाम में चढ़ावा हेराफेरी मामले की जांच के बीच अब श्री बदरीश पंडा पंचायत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर धाम में कथित तौर पर पैसे लेकर अवैध दर्शन कराने के मामलों की भी जांच कराने की मांग की है. पंचायत का कहना है कि यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाए तो धाम की व्यवस्था में व्याप्त अन्य अनियमितताएं भी सामने आ सकती हैं.

17 जुलाई को भेजे गए पत्र में पंडा पंचायत ने दावा किया है कि कुछ लोग श्रद्धालुओं और यात्रियों से धन लेकर उन्हें नियमों के विपरीत दर्शन करा रहे हैं. साथ ही आरोप लगाया गया है कि विभिन्न विभागों के कुछ कर्मचारी कथित रूप से नंबर-2 गेट से लोगों को अनाधिकृत प्रवेश दिलाकर व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं.