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दामाद ने लगाया ससुराल वालों पर जान से मारने का आरोप, पत्नी व नवजात से मिलने गया था

युवक ने खुद किया जलने का प्रयास: सरदारशहर थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह घटना करीब एक माह पुरानी है. घटना के समय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच की थी, जिसमें सामने आया कि युवक ने स्वयं आत्महत्या का प्रयास किया था. उन्होंने बताया कि घटना के करीब एक महीने बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई है. मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है.

चूरू: जिले के बायला गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक को उसकी पत्नी, ससुर और साले ने जान से मारने की कोशिश की. हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के धानसीयां का एक युवक 21 जून को अपनी पत्नी और नवजात बच्चे से मिलने ससुराल सरदारशहर क्षेत्र के गांव बायला आया था. आरोप है कि विवाद के बाद उसे घर से भगा दिया गया, लेकिन रात में बुआ के समझाने पर जब वह दोबारा पहुंचा तो जान से मारने की कोशिश की गई. बुरी तरह झुलसे राजवीर का बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसने अस्पताल से ही आईजी को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

धानसीयां निवासी राजवीर मेघवाल की शादी 14 फरवरी 2025 को कविता के साथ हुई थी. डिलीवरी के बाद उसकी पत्नी अपने पीहर बायला में रह रही थी. पीड़ित मेघवाल ने बताया कि गत 21 जून शाम को वह पत्नी और नवजात बच्चे से मिलने ससुराल आया था. यहां पत्नी कविता, ससुर केसराराम और साले कैलाश ने उसके साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और उसे घर से भगा दिया. इसके बाद वह उसी गांव में अपनी बुआ के घर चला गया.

राजवीर का कहना था कि रात करीब साढ़े 10 बजे बुआ के समझाने पर वह दोबारा ससुराल पहुंचा. वहां पहुंचते ही ससुर केसराराम और साले कैलाश ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की. युवक की चीख-पुकार सुनकर चाचा-ससुर और एक अन्य व्यक्ति मौके पर पहुंचे तथा आग बुझाकर उसे सरदारशहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीबीएम अस्पताल, बीकानेर रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है.

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हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग: अस्पताल भर्ती राजवीर ने आईजी को प्रार्थना-पत्र लिखा है. उसमें राजवीर ने कहा कि यदि उसके साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसके लिए उसकी पत्नी कविता, ससुर केसराराम और साले कैलाश जिम्मेदार होंगे. उसने अनुरोध किया है कि भविष्य में यदि उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो इस प्रार्थना-पत्र को उसका अंतिम बयान माना जाए तथा आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए. साथ ही, निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.