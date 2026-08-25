पिता-पुत्र पर हमला कर डेढ़ लाख और सोने की चेन लूटने का आरोप, फैक्ट्री में की मारपीट
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.
Published : August 25, 2026 at 1:38 PM IST
धौलपुर: शहर में एक फैक्ट्री परिसर में पिता-पुत्र के साथ मारपीट कर डेढ़ लाख रुपए और सोने की चेन लूटने का मामला सामने आया है. घटना के करीब तीन दिन बाद मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित पक्ष ने निहालगंज थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है.
थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है. मामले की जांच की जा रही है. घटनाक्रम में शामिल आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर निहालगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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जानकारी के अनुसार, जीप और कार में सवार होकर आए करीब 8-10 लोगों ने फैक्ट्री परिसर में पिता-पुत्र के साथ कथित तौर पर मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि हमलावरों ने बेसबॉल बैट और लाठी-डंडों से दोनों पर हमला किया. मारपीट में पिता मदन शर्मा को हाथ-पैर में चोटें आई हैं. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावर मदन शर्मा के बैग से करीब डेढ़ लाख नकद और सोने की चेन भी ले गए. घटना के बाद मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आई, जिसमें कुछ लोग पिता-पुत्र के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं.