बारां जेल में कैदी पर मारपीट का आरोप, परिजनों बोले- पैसे न देने पर किया गया टॉर्चर
बारां जिला कारागार में एक कैदी के साथ मारपीट का आरोप लगा है. वहीं, जेल प्रशासन ने मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है.
Published : July 3, 2026 at 6:11 PM IST
बारां: जिला कारागार में बंद एक कैदी के साथ जेल प्रहरियों द्वारा कथित मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. कैदी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेल कर्मियों ने पैसों की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की गई.
जेल में मारपीट का आरोप: परिजनों का कहना है कि कैदी आफाक पर लगातार पैसों के लिए दबाव बनाया जा रहा था. उनका आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर जेल प्रहरियों ने उसके साथ मारपीट की. घटना के बाद कैदी की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार कराया जा रहा है. जेल अधिकारियों का कहना है कि कैदी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते अस्पताल लाया गया है. उनके अनुसार मारपीट जैसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है.
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अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताया: जेल अधीक्षक पृथ्वीसिंह कविया ने बताया कि मारपीट के आरोप निराधार हैं. उन्होंने बताया कि कैदी जेल के अंदर ही हार्डकोर अपराधियों के बैरक में चला गया था जहां इसकी उनसे कहासुनी हो गई. उसके बाद इसने कहा कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, इसलिए जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था. पुलिस और जेल प्रशासन ने परिजनों के आरोपों से इनकार किया है.
पैसे ना देने के लिए टॉर्चर का आरोप: घटना सामने आने के बाद जिला कारागार की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं. प्रशासन की ओर से मामले की जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. कैदी के रिश्तेदार शालू ने आरोप लगाया कि जेल के अंदर पुलिस वालों ने इसके साथ मारपीट की है. 2-3 दिन से पैसों के लिए इसे टॉर्चर कर रहे थे, पैसे नहीं देने पर मारपीट कर दी.
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