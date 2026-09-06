ICU में पद्मश्री प्रो. टीके लहरी से मारपीट की शिकायत, BHU ने मारपीट और दुर्व्यवहार को तथ्यहीन बताया
अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. पुनीत कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत ई-मेल के माध्यम से मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 6:24 PM IST
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती पद्मश्री प्रो. टीके लहरी से मारपीट की शिकायत का मामला सामने आया है. परिजनों ने एक एसोसिएट प्रोफेसर पर मारपीट का आरोप लगाया है.
परिजनों के मुताबिक, प्रो. टीके लहरी 27 जनवरी 2026 से बीएचयू अस्पताल के सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक की पांचवीं मंजिल स्थित कार्डियोथोरेसिक विभाग के आईसीयू में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. इस मामले में BHU की ओर से अपना पक्ष जारी किया गया है. विज्ञप्ति जारी कर डॉ. टीके लहरी के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट और दुर्व्यवहार को तथ्यहीन बताया है.
परिजनों का कहना है कि घटना की जानकारी उन्हें विभाग के एक डॉक्टर के माध्यम से 1 सितंबर को मिली. इसके बाद उन्हें प्रो. लहरी को लगी चोटों की तस्वीरें और वीडियो भी उपलब्ध कराए गए.
परिजनों ने बीएचयू प्रशासन से प्रो. लहरी की विस्तृत मेडिकल जांच कराने की मांग की है, ताकि किसी तरह की अंदरूनी चोट होने की स्थिति स्पष्ट हो सके. साथ ही उन्होंने मामले में पुलिस कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.
शिकायत के बाद बीएचयू प्रशासन ने मामले की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है. बोर्ड के सदस्य आईसीयू में प्रो. लहरी की स्थिति और कथित चोटों की जांच करने पहुंचे. प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट जल्द मिलने की उम्मीद है.
बीएचयू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. पुनीत कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत ई-मेल के माध्यम से मिली है. आईएमएस निदेशक के साथ उन्होंने वार्ड में जाकर प्रो. टीके लहरी का हाल जाना. उन्होंने बताया कि मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है और बोर्ड के सदस्यों ने आईसीयू जाकर मामले की छानबीन की है.
चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक, प्रथम दृष्टया पिटाई के आरोप स्पष्ट नहीं लग रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सक लगातार प्रो. लहरी की सेवा कर रहे हैं. हालांकि, मामले की वास्तविक स्थिति मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी.
प्रो. टीके लहरी के परिवार के सदस्य कोलकाता में रहते हैं. प्रो. लहरी का बीएचयू से दशकों पुराना संबंध रहा है. कोलकाता में 3 जनवरी 1941 को जन्मे प्रो. लहरी आईएमएस बीएचयू से वर्ष 2003 में सेवानिवृत्त हुए थे. सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने मरीजों की सेवा जारी रखी. मरीजों के प्रति उनकी सेवा और समर्पण के लिए वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था.
इस मामले को लेकर आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर का पक्ष जानने का प्रयास किया गया. उन्हें फोन और संदेश के माध्यम से संपर्क किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला.
वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक पद्मश्री डॉ. टीके लहरी के साथ हुई कथित मारपीट को विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है.
BHU की और से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रो. लहरी के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में बीएचयू के कुलपति, आईएमएस निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक को ई-मेल प्राप्त हुआ था. चिकित्सा अधीक्षक, सर सुन्दरलाल चिकित्सालय, ने डॉ टीके लहरी के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट और दुर्व्यवहार को तथ्यहीन बताया है.
ईमेल मिलने के बाद आईएमएस निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक डॉ लहरी से मिलने वार्ड पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. चिकित्सा अधीक्षक, सर सुन्दरलाल चिकित्सालय ने तीन सितम्बर को ह्रदय रोग, सामान्य मेडिसिन, मनोचिकित्सा, वृद्धावस्था रोग, न्यूरोलोजी, क्रिटिकल केयर और टीबी और छाती रोग के विशेषज्ञ चिकित्सकों से डॉ लहरी की स्वास्थ्य जांच का आदेश जारी किया गया था.
विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. लहरी ह्रदय रोग, टीबी जैसी शारीरिक बिमारियों सहित बुजुर्ग अवस्था के चलते सिनाइल डिमेंशिया और व्यवहार परिवर्तन जैसी मानसिक बिमारियों से ग्रसित हैं. बीमारियों के चलते डॉ लहरी अपने उपचार और नित्यकर्म तथा साफ-सफाई को लेकर भी आनाकानी करते रहते हैं.
डॉ लहरी 27 जनवरी, 2026 से छाती की कुछ समस्याओं को लेकर सर सुन्दरलाल अस्पताल में भर्ती हुए थे. उसके बाद से अस्पताल के चिकित्साधिकारी और कर्मचारी निरंतर उनका ध्यान रख रहे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है.
जारी विज्ञप्ति में बताया कि बीएचयू प्रशासन ने डॉ. लहरी के परिजनों से भी उनके स्वास्थ्य को लेकर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी परिजन उनकी देखभाल के लिये अभी तक नहीं आया है.
बीएचयू प्रशासन प्रो. लहरी के स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक गंभीर है और इसीलिए उन्हें विशेष चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है. आईएमएस निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक, प्रो. लहरी के स्वास्थ्य की निरंतर जानकारी ले रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने आज भी वार्ड में जाकर प्रो. लहरी से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना.
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