बहराइच में पुलिसकर्मी पर हमला; महिला पर सिपाही से मारपीट का आरोप, तीन आरोपी गिरफ्तार
हुजूरपुर थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिसकर्मी से मारपीट की घटना हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 9:36 PM IST
बहराइच : जिले के हुजूरपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव में पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है. गांव में विवाद की सूचना पर डायल 112 पर तैनात सिपाही मौके पर पहुंचे थे. आरोप है कि इस दौरान महिला के परिजनों ने भी पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की.
मारपीट का एक वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया. थाना प्रभारी ने बताया कि मारपीट करने के मामले में आरोपी महिला व उसकी बहन समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर तीन लोगों को जेल भेजा गया है. दो अन्य की तलाश की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, डायल 112 की पीआरवी पर तैनात योगेंद्र यादव को हाता रेवलिया ग्राम में मारपीट की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो सिपाही निखिल कुमार व चालक सहदेव के साथ मौके पर पहुंचे थे. इस दौरान सिपाही ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की.
आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष की महिला ने अपने परिजनों के साथ आरक्षी निखिल के साथ अभद्रता करते हुए उन पर हमला कर दिया. सिपाही से मारपीट का वीडियो मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बना लिया. महिला द्वारा पुलिसकर्मी से मारपीट के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया. आरोप है कि इस दौरान महिला के परिजनों ने भी पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की.
हुजूरपुर थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिसकर्मी से मारपीट की घटना हुई है. इस मामले में दो महिला समेत अफरोज, कादिर व लइक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. तीन आरोपियों को जेल भेजा गया है. वहीं दो अन्य की तलाश की जा रही है.
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