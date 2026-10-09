कठूमर में सीजेपी पदाधिकारी से मारपीट का आरोप...पुलिस ने बताया अफवाह
Cockroach Janta Party दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट से पहले कठूमर पुलिस पर लगा आरोप. सीजेपी के रांका के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल.
Published : October 9, 2026 at 7:43 PM IST
अलवर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन से पहले अलवर जिले के कठूमर क्षेत्र में गुरुवार रात कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पदाधिकारी दीपक बालियान से पुलिस मारपीट के आरोप का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें सीजेपी नेता आशुतोष रांका मारपीट के आरोप लगाते हुए पुलिस को धमकी देते दिख रहे हैं. हालांकि पुलिस ने बालियान से मारपीट से इनकार किया. पुलिस ने कहा कि दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लगी होने के कारण केवल समझाइश की. बालियान को हिरासत में नहीं लिया. उनका मेडिकल करवा घर छोड़ा गया.
सीजेपी के संगठन सह प्रभारी दीपक बालियान के परिजनों ने आरोप लगाया कि कठूमर तहसील के मानखेड़ा स्थित आवास पर गुरुवार रात पुलिस आई थी. दीपक को थाने चलने को कहा. इसके बाद बालियान व सीजेपी नेता आशुतोष रांका सोशल मीडिया पर लाइव आए और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए. वीडियो में बालियान ने पुलिसकर्मियों से उनकी अधिकारी से बात कराने और कार्रवाई के कारण बताने को कहा. वीडियो में रांका भी पुलिस अधिकारियों से बालियान को किस आधार पर थाने बुलाने के सवाल करते सुनाई पड़े.
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वायरल मीडिया में यह: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रांका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर डरे होने का आरोप लगाया. सीजेपी पदाधिकारियों का आरोप है कि पुलिस ने वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. इस पर पुलिस दोबारा उनके निवास आई और बालियान को ले गई. इस पर पुलिस के रात्रि डयूटी अधिकारी एएसआई कठूमर उमरुद्दीन ने बताया कि दीपक से दिल्ली में धारा 163 बीएनएस लगी होने के कारण देर रात समझाइश की. पुलिस ने 173 के तहत समझाइश की. दीपक को समझाइश कर धारा 172(2) बीएनएस की कार्यवाही करने के बाद मेडिकल करा कर घर छोड़ा गया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने बालियान को हिरासत में नहीं लिया और न मारपीट की. यह सब अफवाहें हैं. उन्होंने बताया कि देखरेख व निगरानी जारी है. घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Inspite of being caught live, @deepakbaliyan90 was dragged after this, his brother was beaten up badly. Deepak was recovering from a leg fracture, and his father has informed that the police badly smashed his leg. All Cockroaches of Rajasthan, reach Kathumar PS immediately.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 8, 2026
दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट : सीजेपी 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग लेकर प्रोटेस्ट प्रस्तावित है. सीजेपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट में आने का आहृवान कर रही है. पुलिस सीजेपी वकर्स पर नजर रखे है. कठूमर में बालियान को लेकर वायरल वीडियो भी इसी प्रोटेस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है.
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