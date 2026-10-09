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कठूमर में सीजेपी पदाधिकारी से मारपीट का आरोप...पुलिस ने बताया अफवाह

कठूमर थाना पुलिस, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन से पहले अलवर जिले के कठूमर क्षेत्र में गुरुवार रात कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पदाधिकारी दीपक बालियान से पुलिस मारपीट के आरोप का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें सीजेपी नेता आशुतोष रांका मारपीट के आरोप लगाते हुए पुलिस को धमकी देते दिख रहे हैं. हालांकि पुलिस ने बालियान से मारपीट से इनकार किया. पुलिस ने कहा कि दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लगी होने के कारण केवल समझाइश की. बालियान को हिरासत में नहीं लिया. उनका मेडिकल करवा घर छोड़ा गया.

सीजेपी के संगठन सह प्रभारी दीपक बालियान के परिजनों ने आरोप लगाया कि कठूमर तहसील के मानखेड़ा स्थित आवास पर गुरुवार रात पुलिस आई थी. दीपक को थाने चलने को कहा. इसके बाद बालियान व सीजेपी नेता आशुतोष रांका सोशल मीडिया पर लाइव आए और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए. वीडियो में बालियान ने पुलिसकर्मियों से उनकी अधिकारी से बात कराने और कार्रवाई के कारण बताने को कहा. वीडियो में रांका भी पुलिस अधिकारियों से बालियान को किस आधार पर थाने बुलाने के सवाल करते सुनाई पड़े.