सहारनपुर में ट्रैफिक होमगार्ड के साथ मारपीट; दो पक्षों का विवाद शांत कराने पहुंचा था, FIR दर्ज
सीओ सदर बाजार पवन कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:12 PM IST
सहारनपुर : जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे पुलिसकर्मियों को ही लोगों के विरोध और मारपीट का सामना करना पड़ा. थाना सदर बाजार क्षेत्र के जीपीओ रोड पर सड़क किनारे फुटपाथ पर रहने वाले कुछ लोगों के बीच हुए विवाद को शांत कराने पहुंचे ट्रैफिक होमगार्ड के साथ ही मारपीट और धक्का-मुक्की शुरू कर दी गई. आरोप है कि इस दौरान कुछ महिलाओं ने होमगार्ड के साथ मारपीट की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है.
मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार देर रात जीपीओ रोड स्थित कोर्ट रोड पुल के पास सड़क किनारे फुटपाथ पर रहने वाले कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया. सड़क पर हो रहे विवाद और मारपीट की स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद ट्रैफिक होमगार्ड कुलदीप ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया.
होमगार्ड ने दोनों पक्षों को समझाकर विवाद शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला सुलझने के बजाय उनके साथ ही उलझ गया. आरोप है कि विवाद में शामिल लोगों ने होमगार्ड के साथ अभद्रता करते हुए धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान कुछ महिलाओं के भी हाथापाई में शामिल होने की बात सामने आई है.
इस संबंध में सीओ सदर बाजार पवन कुमार ने बताया कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के जीपीओ रोड पर बीती रात सड़क किनारे फुटपाथ पर रहने वाले कुछ लोगों के बीच आपस में झगड़ा हो रहा था. इसी दौरान ट्रैफिक होमगार्ड कुलदीप ने दोनों पक्षों को छुड़ाने और विवाद शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन झगड़ा कर रहे लोग होमगार्ड के साथ ही उलझ गए.
उन्होंने बताया कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और थाना सदर बाजार में संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.
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