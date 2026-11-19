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सहारनपुर में ट्रैफिक होमगार्ड के साथ मारपीट; दो पक्षों का विवाद शांत कराने पहुंचा था, FIR दर्ज

वायरल वीडियो ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर : जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे पुलिसकर्मियों को ही लोगों के विरोध और मारपीट का सामना करना पड़ा. थाना सदर बाजार क्षेत्र के जीपीओ रोड पर सड़क किनारे फुटपाथ पर रहने वाले कुछ लोगों के बीच हुए विवाद को शांत कराने पहुंचे ट्रैफिक होमगार्ड के साथ ही मारपीट और धक्का-मुक्की शुरू कर दी गई. आरोप है कि इस दौरान कुछ महिलाओं ने होमगार्ड के साथ मारपीट की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

सीओ सदर बाजार पवन कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार देर रात जीपीओ रोड स्थित कोर्ट रोड पुल के पास सड़क किनारे फुटपाथ पर रहने वाले कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया. सड़क पर हो रहे विवाद और मारपीट की स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद ट्रैफिक होमगार्ड कुलदीप ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया.