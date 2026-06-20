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देवघर सदर अस्पताल में लापरवाही! परिजनों का आरोप- युवक को चढ़ाई गई एक्सपायरी स्लाइन, इलाज के लिए मांगे गए पैसे

देवघर सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है. घायल युवक के परिजनों ने एक्सपायरी स्लाइन चढ़ाने का आरोप लगाया है.

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एक्सपायर स्लाइन की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 8:05 AM IST

3 Min Read
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देवघर: झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार देवघर सदर अस्पताल से सामने आया मामला सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. सड़क हादसे में घायल एक युवक को कथित तौर पर एक्सपायरी स्लाइन चढ़ाने और इलाज के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा है.

मिली जानकारी के अनुसार, देवघर के बैजनाथपुर निवासी कृष कुमार शुक्रवार को अपने एक दोस्त के साथ बाइक से बिलासी चौक की ओर जा रहा था. इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया गया.

जहां घायल युवक की मां टुम्पा देवी ने अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि इमरजेंसी वार्ड में बेटे को भर्ती कराने के बाद प्राथमिक उपचार और ड्रेसिंग करने के लिए उनसे पैसे मांगी गई. उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को बताया कि वह जल्दबाजी में बिना पैसे लिए ही घर से निकल पड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद इलाज शुरू नहीं किया गया. टुम्पा देवी का आरोप है कि बेटे की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें मजबूरी में अपना मोबाइल फोन गिरवी रखना पड़ा, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने इलाज शुरू किया.

इतना ही नहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि इलाज के दौरान कृष कुमार को जो स्लाइन चढ़ाई गई, वह एक्सपायर हो चुका था. परिजनों के अनुसार स्लाइन का बैच नंबर 1B240928 था, जिसका निर्माण फरवरी 2024 में हुआ था और इसकी एक्सपायरी डेट जनवरी 2026 थी. इसके बावजूद 19 जून 2026 को वही स्लाइन मरीज को चढ़ा दी गई.

हालांकि, परिजनों के हंगामे के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने तत्काल एक्सपायर स्लाइन हटाकर दूसरी लगाई गई. फिलहाल घायल युवक की स्थिति सामान्य बताई जा रही है. घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामा होता रहा. परिजनों ने दोषी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसी लापरवाही पर समय रहते रोक नहीं लगी, तो भविष्य में कई मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है.

वहीं, पूरे मामले पर देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है. फिलहाल बिना जांच के कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि शनिवार को पूरे मामले की जांच की जाएगी, यदि आरोप सही पाया जाता है और किसी स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ विभागीय एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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