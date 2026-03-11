गोइलकेरा CHC में प्रखंड कर्मी को एक्सपायर सलाइन चढ़ाने का आरोप, प्रशासन ने शुरू कराई जांच
चाईबासा के गोइलकेरा CHC में मरीज को एक्सपायरी सलाइन चढ़ाने का आरोप लगा है. इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
Published : March 11, 2026 at 7:29 PM IST
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में एक प्रखंडकर्मी को कथित तौर पर एक्सपायरी सलाइन चढ़ाए जाने का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. जिला प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं.
तबीयत बिगड़ने पर संबंधित प्रखंडकर्मी को इलाज के लिए गोइलकेरा CHC में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उसे सलाइन चढ़ाई गई. बाद में आरोप लगा कि मरीज को दी गई सलाइन की एक्सपायरी तिथि समाप्त हो चुकी थी. इस जानकारी के सामने आने पर अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई.
घटना की सूचना मिलते ही जिला स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी. प्रशासन द्वारा गठित जांच टीम को पूरे मामले की गहन पड़ताल का जिम्मा सौंपा गया है. टीम ने अस्पताल पहुंचकर दवाओं एवं सलाइन के उपलब्ध स्टॉक की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि एक्सपायरी सलाइन अस्पताल में कैसे मौजूद थी और उसे मरीज को किन परिस्थितियों में लगाया गया.
शिकायत मिलने के बाद मरीज को दी जा रही सलाइन तुरंत हटा ली गई और उसका उपचार अन्य दवाओं से शुरू किया गया. फिलहाल मरीज की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों की अनदेखी सामने आती है, तो संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों को दी जाने वाली दवाओं एवं सलाइन की एक्सपायरी तिथि की पूरी तरह जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
ये भी पढ़ें:
देवघर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्र की नजर, आधे से अधिक अस्पतालों की सुविधा मानकों से भी कम
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की घोषणाः अब मंत्रियों और विधायकों को भी मिलेंगी IAS-IPS जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं