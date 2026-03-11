ETV Bharat / state

गोइलकेरा CHC में प्रखंड कर्मी को एक्सपायर सलाइन चढ़ाने का आरोप, प्रशासन ने शुरू कराई जांच

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में एक प्रखंडकर्मी को कथित तौर पर एक्सपायरी सलाइन चढ़ाए जाने का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. जिला प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं.

तबीयत बिगड़ने पर संबंधित प्रखंडकर्मी को इलाज के लिए गोइलकेरा CHC में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उसे सलाइन चढ़ाई गई. बाद में आरोप लगा कि मरीज को दी गई सलाइन की एक्सपायरी तिथि समाप्त हो चुकी थी. इस जानकारी के सामने आने पर अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई.

डॉ शिवचरण हांसदा का बयान (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही जिला स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी. प्रशासन द्वारा गठित जांच टीम को पूरे मामले की गहन पड़ताल का जिम्मा सौंपा गया है. टीम ने अस्पताल पहुंचकर दवाओं एवं सलाइन के उपलब्ध स्टॉक की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि एक्सपायरी सलाइन अस्पताल में कैसे मौजूद थी और उसे मरीज को किन परिस्थितियों में लगाया गया.