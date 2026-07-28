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MCD टोल टैक्स टेंडर में 500 करोड़ के घोटाले का आरोप, AAP ने भाजपा से टेंडर रद्द करने की मांग की

एमसीडी में आप के सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान सात कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन 1100 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली समेत चार उच्चतम बोलियों को स्वीकार नहीं किया गया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 936 करोड़ रुपये की बोली पर टेंडर देने की तैयारी कर रही है, जिससे निगम को सैकड़ों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के टोल टैक्स और ईसीसी कलेक्शन टेंडर को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी पर करीब 500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है. सोमवार को एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आप नेताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए टेंडर प्रक्रिया को तत्काल रद्द कर दोबारा ओपन टेंडर जारी करने की मांग की.

आप नेता प्रीति डोगरा ने कहा कि यदि एमसीडी को 1100 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिल सकता था, तो कम राशि वाली बोली को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में जानबूझकर नियमों में बदलाव किए गए, ताकि कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा मिल सके.

एमसीडी टोल टैक्स टेंडर में 500 करोड़ के घोटाले का आरोप

स्टैंडिंग कमेटी सदस्य प्रवीण कुमार राजपूत ने कहा कि नियमों के अनुसार टोल टैक्स टेंडर पहले स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पांच महीने तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन लंबित रखने के दौरान कई फैसले बिना उचित प्रक्रिया अपनाए लिए गए.

आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार से पूरे टेंडर को रद्द कर पारदर्शी तरीके से दोबारा ओपन टेंडर जारी करने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि यदि मांग नहीं मानी गई तो वह इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी. इस पूरे मामले में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि चुनाव की बैठक में किसी भी मुद्दे को उठाने का कोई मतलब नहीं है और जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वह आरोप में बुनियाद है. उन्होंने कहा कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होती है. इसमें किसी तरीके का घोटाला की बात बेगुन याद है.



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