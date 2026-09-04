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एसटी पद खाली रहने पर भी एससी अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

चयन सूची की एक साल की वैधता खत्म होने के बाद नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता.

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एसटी पद खाली रहने पर भी एससी अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 7:38 AM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर कानून में निर्धारित परिस्थितियों में अनुसूचित जाति (एससी) के अभ्यर्थी से भरे जा सकते हैं, लेकिन इससे किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का स्वतः या स्थायी अधिकार नहीं मिल जाता। चयन सूची की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उस सूची के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता।

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने भूपेंद्र कुमार की याचिका समेत संबंधित दो अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने भूपेंद्र कुमार की याचिका खारिज कर दी.


कब का मामला है: मामला वर्ष 2015 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 15 हजार पदों की भर्ती से जुड़ा था. फिरोजाबाद जिले में 200 पद निर्धारित किए गए थे. इनमें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित चार पद योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण खाली रह गए थे. याची एससी वर्ग का था. उसने 24 जून 2016 को हुई काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, लेकिन मेरिट के आधार पर उसका चयन नहीं हो सका. बाद में आरटीआई से उसे चार एसटी पदों के खाली रहने की जानकारी मिली.

याची का कहना था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 के तहत निर्धारित प्रक्रिया में एसटी अभ्यर्थी नहीं मिलने पर इन पदों पर एससी अभ्यर्थियों पर विचार किया जा सकता है. उसने यह भी बताया कि विभाग और हाईकोर्ट पहले भी ऐसे रिक्त पदों को भरने के निर्देश दे चुके थे.

कोर्ट ने हालांकि कहा कि आरक्षण कानून में एसटी की खाली सीट को निर्धारित शर्तों के अधीन एससी अभ्यर्थी से भरने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यह नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं है. अभ्यर्थी की पात्रता, उपयुक्तता, आरक्षण की शर्तों और रोस्टर का पालन आवश्यक है.

चयन सूची की अवधि निर्णायक

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के नियम 17-ए(2) का उल्लेख करते हुए कहा कि चयन सूची तैयार होने की तारीख से केवल एक वर्ष तक वैध रहती है. चयन सूची की अवधि समाप्त होने के बाद उसमें शामिल अभ्यर्थी केवल इस आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता कि संबंधित भर्ती के कुछ पद खाली रह गए हैं.


कोर्ट ने कहा कि रिक्त पद और नियुक्ति के लागू करने योग्य अधिकार को एक समान नहीं माना जा सकता. किसी पद का खाली रहना अपने आप नियुक्ति का अधिकार पैदा नहीं करता. आरक्षण कानून चयन सूची की समाप्त हो चुकी अवधि को बढ़ाने का माध्यम नहीं बन सकता.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य जिले में समान परिस्थितियों में किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति मिलने का उदाहरण भी याची को नियुक्ति का अधिकार नहीं देता. यदि किसी अन्य मामले में गलत लाभ दिया गया हो तो वह कानून के विपरीत समान लाभ मांगने का आधार नहीं बन सकता.

कोर्ट ने कहा कि चार एसटी पदों को खाली रखने के बजाय भर्ती प्रक्रिया और चयन सूची की वैधता अवधि के दौरान कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए थी लेकिन अब चयन सूची की एक साल की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिए उसे न्यायिक आदेश से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता. संबंधित रिक्तियों को सक्षम प्राधिकारी भविष्य की भर्ती में आरक्षण अधिनियम, रोस्टर और लागू भर्ती नियमों के अनुसार भर सकता है.

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