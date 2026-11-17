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Allahbad High Court का बड़ा आदेश, डेट ऑफ बर्थ सुधार में बोर्ड की ये समयसीमा अब बाधक नहीं

Allahbad High Court. ( etv bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि हाईस्कूल प्रमाण पत्र में जन्मतिथि की गलती बोर्ड के स्तर पर हुई हो और स्कूल रिकॉर्ड सही हो तो सुधार के लिए तीन वर्ष की समयसीमा लागू नहीं होगी.