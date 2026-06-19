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1857 की क्रांति का अनसुना इतिहास; 10 दिनों के लिए अंग्रेजों से पूरी तरह आजाद हुआ था इलाहाबाद

प्रबुद्ध जनों की देखरेख में हर रविवार को लोग यहां 'एक रोशनी शहीदों की याद में' मिशन के तहत इकट्ठा होते हैं.

1857 की क्रांति का अनसुना इतिहास.
1857 की क्रांति का अनसुना इतिहास. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 8:44 AM IST

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प्रयागराज: इतिहास के पन्नों में सन् 1857 की क्रांति का जिक्र तो अक्सर आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी क्रांति के दौरान 7 जून से 16 जून तक इलाहाबाद पूरी तरह से आजाद रहा था. देश के इतिहास में इस पहली आजादी को कहीं दबा दिया गया.

इसे प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद के आम जनमानस, मौलवी लियाकत अली और विद्रोही सिपाही रामचंद्र के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़कर हासिल किया गया था. इस 10 दिनों की आजादी के बदले यहां के निर्दोष नागरिकों, बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को कर्नल नील के उस अमानवीय जुल्म का शिकार होना पड़ा, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था.

वरिष्ठ पत्रकार वीरेन पाठक बताते हैं कि 6 जून की रात को हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने हमला बोला था. 7 जून 1857 की सुबह क्रांति बाग (खुसरो बाग) में आजादी का झंडा फहरा दिया गया. प्रयागराज पूरी तरह आजाद हो चुका था, क्योंकि सत्ता, राजस्व और दरोगा का पद सब भारतीयों के हाथ में आ चुका था.

1857 की क्रांति का अनसुना इतिहास. (Video Credit: ETV Bharat)

तब हमारे पूर्वजों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे. वह हंसिया, बरछा, बल्लम और छोटी तोपों से लड़ रहे थे. वहीं अंग्रेजों की तरफ से कर्नल नील ने मद्रास फुलर के दक्ष सैनिकों के साथ हमला किया. 17 जून तक भयंकर लड़ाई हुई और 18 जून को अंग्रेजों ने हमें फिर से गुलाम बना लिया. यह 10 दिनों की आजादी 18 जून को समाप्त हो गई.

ऐतिहासिक दस्तावेज: इतिहासकार पांडे बीएन की पुस्तक 'Allahabad Prospects and Retrospects' के हवाले से संकलनकर्ता वीरेन पाठक ने लिखा है कि विद्रोह को दबाने के लिए चार कमिश्नर नियुक्त किए गए थे. मात्र 3 घंटे 40 मिनट में मुकदमों का दिखावटी निपटारा करके 634 लोगों को कोतवाली के पास सरेआम फांसी पर लटका दिया गया.

ब्रिटिश जनरल हैवलॉक जब इलाहाबाद पहुंचा, तो उसने देखा कि भारतीय अपनी लाशों का अपमान होने से बचाने के लिए खुद ही सम्मानजनक ढंग से फांसी पर लटक गए थे. शहर का बाहरी हिस्सा पूरी तरह जल चुका था और भीतरी घरों से धुआं निकल रहा था. अंग्रेज सैनिकों के आदेश थे कि जैसे ही लोग लपटों से बचने के लिए बाहर भागें, उन्हें गोली मार दी जाए.

4 फरवरी 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में वी. स्मिथ (V Smith) द्वारा पेश किए गए पेपर, जिसे एचएस सेमुर (H.S. Seymour) ने साइन किया था, के अनुसार, सैनिक कानून के तहत बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों तक को जिंदा आग में झोंक दिया गया था. इस ऐतिहासिक नरसंहार और त्याग की यादों को सहेजने के लिए आज सिविल इवैल्यूएशन फाउंडेशन के तत्वावधान और जनसहयोग से प्रयागराज में एक 'शहीद वॉल' का संचालन किया जा रहा है.

प्रो. आरपी मिश्रा और वीरेन पाठक जैसे प्रबुद्ध जनों की देखरेख में हर रविवार को लोग यहां 'एक रोशनी शहीदों की याद में' मिशन के तहत इकट्ठा होते हैं. 1857 के उन 10 दिनों की आजादी ने साबित किया था कि स्वतंत्रता की चाह में इलाहाबाद के आम नागरिकों ने अपने प्राणों की आहुति हंसते-हंसते दे दी. आज हम जिस आजादी की सांस ले रहे हैं, वह उन्हीं गुमनाम शहीदों के खून से सींची गई है, जिन्हें इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं मिला, जिसके वह हकदार थे.

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