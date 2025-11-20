ETV Bharat / state

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव का कार्यकाल बढ़ा; अग्रिम आदेश तक पद पर बनी रहेंगी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

इलाहाबाद: पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का कार्यकाल सरकार ने बढ़ा दिया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अनुमोदन के बाद अग्रिम आदेश तक वह कुलपति बनी रहेंगी. प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने 30 नवंबर 2020 को कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला था. 29 नवंबर 2025 को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, लेकिन 10 दिन पूर्व सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का आदेश जारी किया. उनका कार्यकाल नए कुलपति की नियुक्ति तक जारी रहेगा. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया, शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त आदेश में साफ लिखा है कि अग्रिम आदेश तक प्रो. संगीता श्रीवास्तव कुलपति बनी रहेंगी. संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली ऐसी कुलपति हैं, जिनको सर्वाधिक दिन तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति काम करने का अवसर मिला है.