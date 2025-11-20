ETV Bharat / state

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव का कार्यकाल बढ़ा; अग्रिम आदेश तक पद पर बनी रहेंगी

UP HIGHER EDUCATION NEWS: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक कुलपति रूप में काम करने का बनाया रिकॉर्ड.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव. (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 20, 2025

इलाहाबाद: पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का कार्यकाल सरकार ने बढ़ा दिया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अनुमोदन के बाद अग्रिम आदेश तक वह कुलपति बनी रहेंगी.

प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने 30 नवंबर 2020 को कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला था. 29 नवंबर 2025 को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, लेकिन 10 दिन पूर्व सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का आदेश जारी किया. उनका कार्यकाल नए कुलपति की नियुक्ति तक जारी रहेगा.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया, शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त आदेश में साफ लिखा है कि अग्रिम आदेश तक प्रो. संगीता श्रीवास्तव कुलपति बनी रहेंगी. संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली ऐसी कुलपति हैं, जिनको सर्वाधिक दिन तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति काम करने का अवसर मिला है.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद कोई भी कुलपति अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया. अपने कार्यकाल के दौरान प्रोफेसर संगीता ने कई बड़े प्रशासनिक फैसले लिए. सबसे बड़ी बात है कि 370 शिक्षकों और 616 गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति उनके कार्यकाल के दौरान हुई. 300 शिक्षकों का प्रमोशन और 700 गैर शैक्षिक कर्मचारियों की भी आंतरिक पदोन्नति की गई है.

इससे पहले विश्वविद्यालय में केवल 300 शिक्षक ही कार्यरत थे. विश्वविद्यालय में 350 से अधिक शिक्षकों के पद खाली थे. शिक्षकों की कमी होने से विश्वविद्यालय का स्तर काफी नीचे गिरता जा रहा था. अब शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के बाद विश्वविद्यालय में अब कामकाज काफी आसान हो गया है. छात्रों और शिक्षकों में भी अनुशासन बढ़ा है. ज्ञातव्य है कि प्रो.संगीता श्रीवास्तव के प्रति जस्टिस विक्रम चौधरी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर कार्यरत हैं.

