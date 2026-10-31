इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने फीस वृद्धि-सीट कटौती का लगाया आरोप; निष्पक्ष जांच की मांग
छात्रों ने छात्रसंघ चुनाव तत्काल बहाल करने और केंद्रीय पुस्तकालय को 24 घंटे संचालित करने की मांग दोहराई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 1:19 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय (AU) में प्रशासनिक नीतियों, भारी फीस वृद्धि, सीटों में कटौती और कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आक्रोश सामने आया है. परिसर में अध्ययनरत छात्र प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर तानाशाही रवैये और शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाया है.
छात्रों ने भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति से हस्तक्षेप और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. छात्रों का कहना है कि वर्तमान में यह संस्थान अपनी मूल पहचान खोकर गंभीर प्रशासनिक और शैक्षणिक संकट से जूझ रहा है.
छात्र प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोप: छात्र प्रियांशु का आरोप है कि वर्ष 2022 से विश्वविद्यालय में लगभग 400 प्रतिशत तक की अप्रत्याशित फीस वृद्धि लागू की गई. इसके बाद से प्रतिवर्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों व छात्रावासों के शुल्कों में लगातार इजाफा किया जा रहा है.
छात्रों के अनुसार, स्नातक (BA) और पीएचडी जैसे पाठ्यक्रमों की फीस कई गुना बढ़ चुकी है. छात्रावासों का शुल्क भी 25 से 30 हजार रुपए तक पहुंचा दिया गया है. छात्रों ने सवाल उठाया कि जब छात्रसंघ 2019 से बंद है, तब भी विभिन्न शुल्कों के नाम पर नियमित वसूली क्यों की जा रही है.
पारंपरिक पाठ्यक्रमों में सीटों की कटौती: विश्वविद्यालय के छात्र अमित ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख स्नातक पाठ्यक्रमों में सीटों की भारी कटौती की गई है. छात्रों के दावे के अनुसार, बीए की 4500 सीटों से घटाकर लगभग 1900 सीटें की गईं. बीएससी गणित 735 सीटों से घटकर लगभग 430 सीटें रह गईं. बीकॉम 600 सीटों से घटाकर 300 सीटें कर दी गईं.
छात्रों का कहना है कि इस कटौती का सीधा असर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी छात्रों पर पड़ रहा है. छात्र प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय में की गई महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
आरोप है कि कई प्रमुख पदों पर नियमों और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस को दरकिनार कर चहेतों और विशिष्ट जातियों के लोगों को बैठाया गया है. चीफ प्रॉक्टर और अन्य प्रशासनिक दायित्वों पर असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के शिक्षकों की तैनाती को ऑर्डिनेंस के विपरीत बताते हुए छात्रों ने इसे प्रशासनिक विफलता करार दिया.
साथ ही कुलपति की नियुक्ति की वैधानिकता को लेकर उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों का हवाला देते हुए निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं. छात्रों ने आरोप लगाया कि जायज मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले छात्रों के खिलाफ निलंबन, परिसर निष्कासन और पुलिस प्राथमिकियों (FIR) का सहारा लेकर असंतोष को दबाने की कोशिश की जाती है.
छात्र कनिष्क प्रजापति ने कहा कि देश के अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे DU, JNU की तर्ज पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी छात्रसंघ चुनाव तत्काल बहाल करने और केंद्रीय पुस्तकालय को 24 घंटे संचालित करने की मांग दोहराई है.
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