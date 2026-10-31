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इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने फीस वृद्धि-सीट कटौती का लगाया आरोप; निष्पक्ष जांच की मांग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने फीस वृद्धि-सीट कटौती का लगाया आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय (AU) में प्रशासनिक नीतियों, भारी फीस वृद्धि, सीटों में कटौती और कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आक्रोश सामने आया है. परिसर में अध्ययनरत छात्र प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर तानाशाही रवैये और शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाया है.

छात्रों ने भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति से हस्तक्षेप और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. छात्रों का कहना है कि वर्तमान में यह संस्थान अपनी मूल पहचान खोकर गंभीर प्रशासनिक और शैक्षणिक संकट से जूझ रहा है.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का आरोप. (Video Credit: ETV Bharat) छात्र प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोप: छात्र प्रियांशु का आरोप है कि वर्ष 2022 से विश्वविद्यालय में लगभग 400 प्रतिशत तक की अप्रत्याशित फीस वृद्धि लागू की गई. इसके बाद से प्रतिवर्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों व छात्रावासों के शुल्कों में लगातार इजाफा किया जा रहा है. छात्रों के अनुसार, स्नातक (BA) और पीएचडी जैसे पाठ्यक्रमों की फीस कई गुना बढ़ चुकी है. छात्रावासों का शुल्क भी 25 से 30 हजार रुपए तक पहुंचा दिया गया है. छात्रों ने सवाल उठाया कि जब छात्रसंघ 2019 से बंद है, तब भी विभिन्न शुल्कों के नाम पर नियमित वसूली क्यों की जा रही है. पारंपरिक पाठ्यक्रमों में सीटों की कटौती: विश्वविद्यालय के छात्र अमित ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख स्नातक पाठ्यक्रमों में सीटों की भारी कटौती की गई है. छात्रों के दावे के अनुसार, बीए की 4500 सीटों से घटाकर लगभग 1900 सीटें की गईं. बीएससी गणित 735 सीटों से घटकर लगभग 430 सीटें रह गईं. बीकॉम 600 सीटों से घटाकर 300 सीटें कर दी गईं.