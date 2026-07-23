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इलाहाबाद विश्वविद्यालय PG एडमिशन 2026-27: MCA, M.A. इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की नई कट-ऑफ जारी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के लिए MCA, M.A. इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और बॉटनी सहित कई पीजी कोर्स की नई कट-ऑफ जारी की है.

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इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश प्रक्रिया तेज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 9:10 AM IST

4 Min Read
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प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए परास्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया तेज कर दी है. विश्वविद्यालय के प्रोफेशनल स्टडीज संस्थान और अर्थशास्त्र विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा नई कट-ऑफ सूची, काउंसलिंग शेड्यूल और दस्तावेज़ सत्यापन से जुड़ी आधिकारिक सूचनाएं जारी कर दी गई हैं.

अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट और ई-काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. MCA (IPS) और M.A. Economics में नई कट-ऑफ जारी की गई है, जिसके तहत 23 से 24 जुलाई तक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड और फीस जमा करने की प्रक्रिया चलेगी.

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में PG एडमिशन प्रक्रिया तेज. (Video Credit: ETV Bharat)

MCA और M.A. इकोनॉमिक्स की कट-ऑफ: M.Sc. बॉटनी व एग्रो-माइक्रोबायोलॉजी की नियमित कक्षाएं 24 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रही हैं. इसके अलावा फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज विभाग में 30 और 31 जुलाई को मूल दस्तावेज़ों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा. इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ने MCA पाठ्यक्रम की पांचवीं कट-ऑफ में UR के लिए 165, EWS के लिए 134, OBC के लिए 132 एवं SC/ST के सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जिनकी अंतिम समय सीमा 24 जुलाई 2026 दोपहर 2:00 बजे तक है. M.A. अर्थशास्त्र में PGAT-I के आधार पर OBC की कट-ऑफ 112.00 तथा EWS की 117.00 घोषित की गई है.

भौतिक, वनस्पति विज्ञान व अन्य विभागों का शेड्यूल: छात्रों को 24 जुलाई दोपहर 2:00 बजे तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद विभाग में मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है. भौतिक विज्ञान विभाग की छठी कट-ऑफ में UR के लिए 140 एवं SC के लिए 22 या उससे अधिक अंक तय किए गए हैं, जिसके लिए वेरिफिकेशन और फीस जमा 24 जुलाई शाम 5:00 बजे तक होगी. वनस्पति विज्ञान विभाग में OBC के लिए कट-ऑफ 140 एवं उससे अधिक रखी गई है, जिसमें प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा 24 जुलाई शाम 5:00 बजे तक है. एंथ्रोपोलॉजी की पहली कट-ऑफ में UR 192, OBC 149.1, EWS 153.9, SC 122 और ST के सभी अभ्यर्थियों के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई शाम 5:00 बजे तक निर्धारित की गई है.

नियमित कक्षाएं और भौतिक सत्यापन होगा: एम.ए. शिक्षाशास्त्र की 5वीं कट-ऑफ में SC के लिए 26 एवं उससे अधिक अंक वालों के लिए काउंसलिंग तिथियां 22 और 23 जुलाई थीं. M.Sc. प्रथम सेमेस्टर (Botany) और M.Sc. (Agricultural Microbiology) सत्र 2026-27 के प्रवेशित छात्रों की नियमित कक्षाएं 24 जुलाई 2026 से शुरू होंगी. विभाग के नोटिस बोर्ड पर टाइम-टेबल चस्पां कर दिया गया है, अतः संबंधित अभ्यर्थियों को विभाग में एनरोलमेंट कराकर कक्षाओं में शामिल होने का निर्देश दिया गया है. फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज विभाग के M.Sc. Food and Nutrition तथा M.A./M.Sc. Textile and Apparel Designing के छात्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन 30 व 31 जुलाई को सुबह 10:00 से दोपहर 2:00 बजे तक होगा.

सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज: भौतिक सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को विज्ञान संकाय स्थित विभाग में सभी मूल दस्तावेज़ों के साथ एक सेट स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है. आवश्यक दस्तावेजों में PGAT एडमिट कार्ड व स्कोर कार्ड, PG एडमिशन कार्ड व फीस रसीद, 10वीं, 12वीं तथा स्नातक की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट शामिल हैं. इसके अतिरिक्त मूल टीसी व माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जाति, EWS व आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) भी जमा करना होगा. अभ्यर्थियों को एंटी-रैगिंग व गैप ईयर एफिडेविट, पहचान प्रमाण का प्रिंटआउट और 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ में लाना अनिवार्य किया गया है.

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