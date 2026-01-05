ETV Bharat / state

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूईटी-यूजी से स्नातक के प्रवेश, 30 जनवरी तक कराएं रजिस्ट्रेशन

11 कॉलेजों में दाखिले के लिए किए जा सकते हैं आवेदन, जानिए पूरी प्रक्रिया.

allahabad-university-application-undergraduate-admission-cuet-ug-till-30-january
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 7:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस वर्ष विश्वविद्यालय के सभी स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी-2026) के माध्यम से ही किया जाएगा. यह व्यवस्था विश्वविद्यालय से संबद्ध 11 महाविद्यालयों पर भी लागू होगी. सभी स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होंगे.

कुलसचिव ये बोले: कुलसचिव प्रो. आशीष खरे ने बताया कि यह निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है. उन्होंने कहा कि सभी स्नातक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे.



आवेदन के समय ध्यान दें: जनसंपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया कि 2026 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए सीयूईटी-यूजी-2026 में पंजीकरण अनिवार्य है. आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय विकल्प में “यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद” का चयन करना होगा.


30 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन: प्रो. कपूर के अनुसार सीयूईटी-यूजी-2026 के लिए पंजीकरण 3 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक खुले रहेंगे. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की गई है. आवेदन में सुधार के लिए 2 से 4 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो उपलब्ध कराई जाएगी. परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से 11 मई से 31 मई 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में किया जाएगा.


11 से 31 मई के बीच एग्जाम: सीयूईटी (यूजी) 2026 की प्रवेश परीक्षाएं 11 मई से 31 मई के बीच आयोजित की जाएंगी. उम्मीदवार भाषा और सामान्य योग्यता परीक्षा सहित अधिकतम पांच विषयों का चयन कर सकेंगे. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए भाषा विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी तथा सामान्य योग्यता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है. प्रवेश परीक्षा के बाद भाषा विषय (हिंदी या अंग्रेजी), सामान्य योग्यता परीक्षा और डोमेन विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी.



प्रत्येक प्रश्नपत्र में 50 प्रश्न अनिवार्य: परीक्षा पैटर्न के अनुसार प्रत्येक प्रश्नपत्र में 50 अनिवार्य प्रश्न होंगे, जिनके लिए एक घंटे का समय निर्धारित है. सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी.


विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सीयूईटी स्कोर के आधार पर ही मेरिट तैयार की जाएगी. इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी. स्नातक स्तर पर किसी अन्य माध्यम से प्रवेश नहीं दिया जाएगा.


ये भी पढ़ेंः नागरी प्रचारिणी सभा ने 'गुम' हो रही किताबों को दिया 'नया जीवन', रामचंद्र शुक्ल की कविता में महावीर प्रसाद का करेक्शन भी पढ़ने को मिलेगा

TAGGED:

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
ALLAHABAD NEWS
AU ADMISSION
UP COLLAGE
ALLAHABAD UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.