ETV Bharat / state

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश में फर्जीवाड़ा; फर्जी टीसी और डिग्री से दोबारा लिया एडमिशन, छात्र चिन्हित किए गए

छात्रों ने एनटीए की सीयूईटी परीक्षा देकर बीए में दोबारा दाखिला ले लिया. वे पहले ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए कर चुके थे.

Photo Credit: ETV Bharat
छात्र पहले ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए कर चुके थे. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 8:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दोबारा प्रवेश लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चल रही जांच में पता चला है कि कई नवप्रवेशी छात्रों ने एनटीए की सीयूईटी परीक्षा के माध्यम से बीए में दोबारा दाखिला ले लिया, जबकि वे पहले ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए पूरा कर चुके थे.

बड़े फर्जीवाड़े की की आशंका: जांच में यह भी सामने आया कि इन छात्रों ने प्रवेश के समय जो स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) सबमिट की, वह उनके पुराने विद्यालय से प्राप्त टीसी की दूसरी प्रति थी, जिसका इस्तेमाल वे वर्षों पहले पहली बार बीए में प्रवेश लेते समय कर चुके थे. दस्तावेजों की यह हेराफेरी बड़े फर्जीवाड़े की ओर इशारा कर रही है.

कुलपति की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक: इस गंभीर मामले पर मंगलवार को कुलपति की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में प्रयागराज की डिविजनल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की गहन समीक्षा की और इस संभावना पर चर्चा की कि क्या यह किसी संगठित गिरोह, बाहरी एजेंसी या दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क से जुड़ा मामला हो सकता है.

विश्वविद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा: अधिकारियों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि प्रवेश प्रक्रिया में इस प्रकार की सेंध विश्वविद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ माह पहले जारी उस चेतावनी-पत्र का भी उल्लेख हुआ, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को 'गंभीर सुरक्षा संकट' की आशंका को लेकर सतर्क किया गया था. पत्र में प्रवेश और पहचान सत्यापन प्रणालियों को मजबूत करने की सलाह दी गई थी.

फर्जी दस्तावेज देना दंडनीय अपराध है: इस चेतावनी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मौजूदा फर्जीवाड़े के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक माना. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि जिन्होंने पहले ही स्नातक और परास्नातक पूरा कर लिया हो, उनका दोबारा प्रवेश लेकर सीट और संसाधनों पर कब्जा करना न केवल अन्य योग्य छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के मुताबिक गंभीर अपराध भी है. फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना, योग्यता छिपाना और मिथ्या प्रस्तुति द्वारा लाभ लेना बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध हैं.

दोषी छात्रों का प्रवेश निरस्त किया जाएगा: विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी छात्रों का प्रवेश तत्काल निरस्त किया जाएगा और उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ऐसे मामलों की भी जांच की जा रही है, जिनमें किसी उम्मीदवार की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी हो. ऐसे सभी प्रकरणों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रोफेसर जय कपूर का कहना है कि परिसर की शुचिता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की फर्जीवाड़े की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच कमेटी सभी प्रकरणों का अवलोकन कर रही है.

राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू: उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी रेगुलर मोड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय ने यह प्रक्रिया यूजीसी के रेगुलेशन और दिशा-निर्देशों के मुताबिक शुरू की है. निदेशक, शोध एवं विकास प्रोफेसर पीके पांडेय के अनुसार अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रवेश प्रक्रिया शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से जमा कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2025 तय की गई है.

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी: विलंब शुल्क के साथ 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे. ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 31 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है. इस बार प्रवेश प्रक्रिया यूजीसी के निर्देशों के अनुसार नेट या जेआरएफ परीक्षा में प्राप्त अंकों और साक्षात्कार के आधार पर होगी. विश्वविद्यालय कुल 14 विषयों में 56 सीटों पर प्रवेश देगा.

इन विषयों में कंप्यूटर विज्ञान, न्यूट्रीशन फूड एंड डाइटेटिक्स, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास, व्यवसाय प्रशासन, व्यवसाय प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत और प्राकृत भाषा, सांख्यिकी, हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाएं, भूगोल, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, गणित और जंतु विज्ञान शामिल हैं.
पीएचडी प्रवेश से संबंधित संपूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें- नेशनल स्कूल गेम्स गोरखपुर में पहुंचे इंटरनेशनल पहलवान; गोल्ड जीतने वाले रेसलर का लक्ष्य ओलंपिक मेडल

TAGGED:

ALLAHABAD UNIVERSITY ADMISSION
STUDENTS IDENTIFIED FOR READMISSION
USING FAKE TC AND DEGREES
PHD AT RAJARSHI TANDON UNIVERSITY
AU ADMISSION FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.