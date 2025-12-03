ETV Bharat / state

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश में फर्जीवाड़ा; फर्जी टीसी और डिग्री से दोबारा लिया एडमिशन, छात्र चिन्हित किए गए

प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दोबारा प्रवेश लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चल रही जांच में पता चला है कि कई नवप्रवेशी छात्रों ने एनटीए की सीयूईटी परीक्षा के माध्यम से बीए में दोबारा दाखिला ले लिया, जबकि वे पहले ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए पूरा कर चुके थे.

बड़े फर्जीवाड़े की की आशंका: जांच में यह भी सामने आया कि इन छात्रों ने प्रवेश के समय जो स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) सबमिट की, वह उनके पुराने विद्यालय से प्राप्त टीसी की दूसरी प्रति थी, जिसका इस्तेमाल वे वर्षों पहले पहली बार बीए में प्रवेश लेते समय कर चुके थे. दस्तावेजों की यह हेराफेरी बड़े फर्जीवाड़े की ओर इशारा कर रही है.

कुलपति की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक: इस गंभीर मामले पर मंगलवार को कुलपति की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में प्रयागराज की डिविजनल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की गहन समीक्षा की और इस संभावना पर चर्चा की कि क्या यह किसी संगठित गिरोह, बाहरी एजेंसी या दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क से जुड़ा मामला हो सकता है.

विश्वविद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा: अधिकारियों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि प्रवेश प्रक्रिया में इस प्रकार की सेंध विश्वविद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ माह पहले जारी उस चेतावनी-पत्र का भी उल्लेख हुआ, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को 'गंभीर सुरक्षा संकट' की आशंका को लेकर सतर्क किया गया था. पत्र में प्रवेश और पहचान सत्यापन प्रणालियों को मजबूत करने की सलाह दी गई थी.

फर्जी दस्तावेज देना दंडनीय अपराध है: इस चेतावनी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मौजूदा फर्जीवाड़े के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक माना. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि जिन्होंने पहले ही स्नातक और परास्नातक पूरा कर लिया हो, उनका दोबारा प्रवेश लेकर सीट और संसाधनों पर कब्जा करना न केवल अन्य योग्य छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के मुताबिक गंभीर अपराध भी है. फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना, योग्यता छिपाना और मिथ्या प्रस्तुति द्वारा लाभ लेना बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध हैं.