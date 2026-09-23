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इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 139वां स्थापना दिवस; महान विभूतियों की प्रदर्शनी के साथ 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' पर हुआ मंथन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 139वां स्थापना दिवस; जानिए समृद्ध विरासत और भविष्य का रोडमैप ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले ऐतिहासिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बुधवार को 139वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है. डेढ़ सदी के करीब पहुंचे इस संस्थान की पहचान केवल इसके भव्य भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस वैचारिक ऊर्जा में है जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर नीति-निर्माण, साहित्य, न्यायपालिका और प्रशासनिक ढांचे को गढ़ा है. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय की गलियारों में एक ओर जहां समृद्ध विरासत की प्रदर्शनी सजी, वहीं दूसरी ओर वर्तमान दौर की चुनौतियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के आधुनिक आयामों पर भी विमर्श किया गया. विश्वविद्यालय परिसर में लगाई गई एलुमनाई की गैलरी इस बात का साक्षात प्रमाण है कि ये संस्थान सिर्फ डिग्री बांटने का केंद्र नहीं, बल्कि प्रतिभाओं की शाला रहा है. बात करें प्रदर्शनी की तो यूनिवर्सिटी में राजनेताओं में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद बल्लभ पंत. साहित्य में महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अमरकांत, कमलेश्वर और विद्यानिवास मिश्र. न्यायविद और प्रशासक में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण, विनीत सरन, पंकज मित्तल, वरिष्ठ नौकरशाह बी.के. चतुर्वेदी, त्रिलोकीनाथ जैन और निखिल कुमार और कला और संस्कृति के क्षेत्र में तिग्मांशु धूलिया, सईद जाफ़री, विनय पाठक और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सुधीर धर केद्र बनें.विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक दौर को याद करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार यश मालवीय ने बताया कि उस समय के छात्रावास किसी गुरुकुल से कम नहीं थे.