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यूपी के ये फौलादी पुल जो 100 साल तक नहीं हिले, अंग्रेजों की सुपर्ब इंजीनियरिंग, हमीरपुर जैसे नए पुल क्यों ताश जैसे ढह रहे?

लखनऊ: हमीरपुर में 29 मई को निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया. इस हादसे में छह मजदूरों की जान चली गई. ऐसे में एक बार फिर पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार का परतें सामने आने लगी है. ऐसे में यूपी के मजबूत पुलों को याद किया जा रहा है. ऐसे में चलिए आपको रूबरू कराते हैं ऐसे ही यूपी के तीन पुलों के बारे में जो अंग्रेजों के जमाने के थे. इन पुलों ने 100 साल से ज्यादा की उम्र पार की. न कभी कोई हादसा हुआ और न ही कहीं से भ्रष्टाचार की परत उधड़ी. ये पुल आज भी यूपी के फौलादी पुलों के लिए नजीर माने जाते हैं.

ओल्ड नैनी का पुल- प्रयागराज का यह पुल यूपी का सबसे बेहतरीन पुल माना जाता है. यह पुल यमुना नदी पर स्थित है. यह पुल देश के सबसे पुराने और मजबूत पुलों में एक माना जाता है. दो मंजिला इस लोहे के पुल के ऊपरी हिस्से पर रेल ट्रैक और नीचे सड़क मार्ग बनाया है. इसके 13वें पिलर की अनूठी बनावट हाथी के पैर जैसी है. इस वजह से यह पुल बेहद मजबूत माना जाता है. इस पुल का निर्माण 1865 में अंग्रेजों ने कराया था.

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