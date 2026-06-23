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विनीत राय हत्याकांड: आरोपी कमलेश बिंद के भाई को राहत, हाईकोर्ट ने कहा- FIR के आधार पर नहीं चल सकता बुलडोजर

प्रयागराज: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के एक बड़े मामले में जिला प्रशासन को करारा झटका दिया है. कोर्ट ने होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय उर्फ हनी राय हत्याकांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आरोपी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद अदालत ने जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के क्रियान्वयन पर अग्रिम आदेश तक पूरी तरह रोक लगा दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पूरी याचिका पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है.

चार आरोपियों को मिला था प्रशासनिक नोटिस: अदालत ने याची संजय बिंद को सरकार का जवाब आने के बाद अगले दो सप्ताह में अपना प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह महत्वपूर्ण स्थगन आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने संजय बिंद के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की दलीलें सुनने के बाद पारित किया. याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार, गाजीपुर के एसडीएम सदर ने बगैर नक्शा स्वीकृत कराए किए गए कथित अवैध निर्माण को लेकर यह ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया था. इस मामले में संजय बिंद के साथ ही तीन अन्य आरोपियों शंकर पांडेय, आलोक दुबे और सोनू यादव को भी ऐसा ही नोटिस थमाया गया है.

फर्जी एनकाउंटर का दबाव बनाने का आरोप: प्रशासन की तरफ से इन सभी आरोपियों से बीते 12 जून तक अपना स्पष्टीकरण या जवाब दाखिल करने को कहा गया था. नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. संजय बिंद के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत को बताया कि याचिका में स्थानीय पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं. याचिका के मुताबिक, पुलिस याची के भाई कमलेश को गत तीन जून को बिहार से अवैध रूप से उठाकर लाई थी और चार जून को उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया.