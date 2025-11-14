Bihar Election Results 2025

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस तरह के सरकारी कर्मचारियों की विभागीय जांच को बताया औचित्यहीन, जानिए

हाईकोर्ट ने ऐसे कर्मचारियों के वीआरएस को लेकर क्या महत्वपूर्ण आदेश दिए?

इलाहाबाद हाईकोर्ट. (etv bharat archive.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 7:35 AM IST

Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी कर्मचारी की मेडिकल स्थिति ऐसी हो कि वह विभागीय जांच का सामना करने में असमर्थ हो तो लंबित दुराचार के आरोपों के बावजूद उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए. न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से जांच में भाग लेने योग्य न हो तो विभागीय कार्रवाई का औचित्य समाप्त हो जाता है.

क्या मामला था: मामला दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अलीगढ़ के कर्मचारी से संबंधित है जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. अप्रैल, 2022 में उनके विरुद्ध बड़ी वसूली का आदेश भी पारित किया गया था. कर्मचारी ने अपील दायर की जो खारिज कर दी गई. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने बर्खास्तगी का आदेश रद्द करते हुए पाया कि कर्मचारी की मानसिक स्थिति असामान्य है. साथ ही यह निर्देश दिया कि विभाग केवल तभी पुनः अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करे जब मेडिकल बोर्ड यह प्रमाणित करे कि कर्मचारी मानसिक रूप से जांच का सामना करने योग्य है. इसके बाद गठित मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि कर्मचारी को कई ब्रेन स्ट्रोक के कारण गंभीर शारीरिक और संज्ञानात्मक अक्षमता है.

हाईकोर्ट ने क्या कहा: वह न तो संवाद कर सकते हैं और न ही कार्यवाही को समझ सकते हैं. इस स्थिति में उनकी पत्नी ने जुलाई 2024 में मेडिकल आधार पर वीआरएस के लिए आवेदन किया. विभाग द्वारा आवेदन पर कोई निर्णय न लिए जाने पर कर्मचारी की ओर से दोबारा याचिका दायर की गई.

एकल पीठ ने आदेश दिया कि विभाग लंबित दुराचार आरोपों की परवाह किए बिना आवेदन पर निर्णय करे, क्योंकि कर्मचारी की स्थिति निष्पक्ष जांच की अनुमति नहीं देती. इसके बाद विभाग ने आदेश को खंड पीठ में चुनौती दी. विभाग का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट संदिग्ध है. कोर्ट के आदेश पर एम्स के डॉक्टरों की टीम ने दोबारा मेडिकल परीक्षण किया जिसमें पूर्व की मेडिकल रिपोर्ट को सही पाया गया. खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज़ कर दी.

