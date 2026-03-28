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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, किस कानून के तहत अपनी जमीन पर मस्जिद बनाने की अनुमति लेना जरूरी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पूछा है कि आखिर किस कानून के तहत बिना नोटिस और बिना सुनवाई के किसी आराधना स्थल को सील किया जा सकता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि किस कानून के प्रावधानों के तहत अपनी निजी जमीन पर मस्जिद बनाने के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य है. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने मुजफ्फरनगर के भोपा गांव निवासी अहसान अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रुख अपनाया है. याची का दावा है कि वह मुजफ्फरनगर की जनसठ तहसील स्थित अपने वैध भूखंड संख्या 780 का मालिक है, जिसे उसने वर्ष 2019 में बैनामे के जरिए खरीदा था.

बिना नोटिस मस्जिद सील करने पर आपत्ति: याची उस जमीन पर मस्जिद का निर्माण करा रहा था, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने इसे अवैध बताते हुए और सक्षम प्राधिकरण से अनुमति न लेने का हवाला देकर सील कर दिया. याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि संपत्ति को सील करने जैसी बड़ी कार्रवाई से पहले उनके मुवक्किल को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया. याचिका के माध्यम से सील की गई संपत्ति को तत्काल मुक्त करने और परिसर का उपयोग प्रार्थना (नमाज) के लिए करने की अनुमति मांगी गई है. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 24 मार्च तक जवाब तलब किया था, लेकिन फिलहाल विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 10 अप्रैल को सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई के लिए अब 10 अप्रैल की नई तारीख निर्धारित की है. शनिवार को न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 'नो एडवर्स आर्डर' के आग्रह के चलते मामले की सुनवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया. 'नो एडवर्स आर्डर' की स्थिति में वकीलों की अनुपस्थिति के कारण अदालत किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं करती है. शनिवार की संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता रीना एन सिंह, राणा सिंह और आशुतोष ब्रह्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित रहे.