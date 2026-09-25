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फाइनल रिपोर्ट स्वीकार या खारिज़ करने का स्पष्ट कारण दर्ज़ करें अदालतें

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के खरखौदा थाने में तैनात रहे 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत ने अंतिम रिपोर्ट खारिज कर विरोध याचिका को परिवाद के रूप में दर्ज करते समय विवेचना में जुटाई गई सामग्री का समुचित परीक्षण नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल शपथपत्र, फोटो और अखबार की कतरनों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट खारिज कर आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती.



न्यायमूर्ति संतोष राय ने 15 सितंबर को भूवनेश कुमारी और 12 अन्य की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए 6 अक्तूबर 2018 के मेरठ विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने इस आदेश के आधार पर हुई सभी आगे की कार्यवाही भी समाप्त कर दी और अपीलकर्ताओं को कार्यवाही से उन्मुक्त कर दिया.



मामला सरोज की शिकायत से जुड़ा था. आरोप था कि 20 हजार रुपये के कर्ज की वापसी मांगने पर सोनू ने पुलिसकर्मियों से मिलीभगत कर उसे 18 जून 2017 को खरखौदा थाने बुलाया और वहां जातिसूचक टिप्पणी, मारपीट, हिरासत में प्रताड़ना और अभद्रता की गई. इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद 24 जनवरी 2018 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी. पुलिस का निष्कर्ष था कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले और मामला पूर्व में सरोज के खिलाफ दर्ज मुकदमे की प्रतिक्रिया में दर्ज कराया गया.

सरोज ने अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ विरोध प्रार्थनापत्र दिया, जिसके साथ कई गवाहों के शपथपत्र, फोटो और अखबार की कतरनें लगाई गईं. विशेष अदालत ने अंतिम रिपोर्ट खारिज कर विरोध प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया और बाद में पुलिसकर्मियों को विभिन्न धाराओं में तलब किया.



हाईकोर्ट ने पाया कि घटना 18 जून 2017 की बताई गई, जबकि संबंधित मुकदमा चार माह बाद 18 अक्तूबर 2017 को दर्ज हुआ. वहीं, घटना वाले दिन सरोज के खिलाफ भी पुलिसकर्मियों पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों को अंतिम रिपोर्ट पर निर्णय लेते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था.

कोर्ट ने यह भी कहा कि एससी-एसटी एक्ट के आरोपों में किसी विशेष आरोपी द्वारा जातिसूचक शब्द कहे जाने या जाति के कारण अपमानित करने का स्पष्ट आरोप नहीं था. केवल शिकायतकर्ता के अनुसूचित जाति से होने का तथ्य इस कानून के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है. अदालत ने विशेष अदालत की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर टिप्पणी की. कहा कि विरोध प्रार्थनापत्र के साथ दिए गए शपथपत्रों में घटना के समय और मौके पर गवाहों की मौजूदगी को लेकर विरोधाभास थे.

पुलिसकर्मी सरकारी ड्यूटी पर थे और घटना थाने के भीतर की बताई गई थी. ऐसे में विशेष अदालत को यह विचार करना चाहिए था कि आरोपित कृत्यों का सरकारी कर्तव्य से कोई उचित संबंध था या नहीं और क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अभियोजन की पूर्व अनुमति आवश्यक थी.