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हाईकोर्ट का फैसला: कानपुर के अर्जुन यादव को मिली अंतरिम जमानत, यूपी पुलिस की थ्योरी पर उठाए सवाल

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार कानपुर के अर्जुन यादव को अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उसकी अवैध निरुद्धि के खिलाफ दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका पर यूपी पुलिस की कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण सहित एक पूरक हलफनामा दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है. यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

यूनिवर्सिटी के लिए कर्ज देने का दावा: याचिका के अनुसार, अर्जुन यादव को कानपुर के किदवई नगर थाने में दर्ज एक एफआईआर के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का आरोप है कि उसने सहअभियुक्त मनीष कुमार के बैंक खाते में 20,55,499 रुपये ट्रांसफर किए थे और वह एक संगठित गिरोह में शामिल रहा है. दूसरी ओर, अर्जुन यादव का कहना है कि यह रकम हैदराबाद में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए मनीष को दिया गया कर्ज था. इसके एवज में मनीष कुमार ने बकायदा 10 लाख रुपये का एक चेक सुरक्षा के रूप में याची को दिया था.

सीसीटीवी फुटेज ने खोली पुलिस की पोल: याची का आरोप है कि पुलिस के गिरफ्तारी मेमो में गिरफ्तारी का समय 18 मई 2026 की दोपहर 1:04 बजे दर्शाया गया है. जबकि मौके के सीसीटीवी फुटेज से यह पूरी तरह साफ है कि अर्जुन यादव को 17 मई 2026 को शाम 3:53 बजे ही हिरासत में ले लिया गया था. उस समय वह अपनी पत्नी और महज डेढ़ साल के मासूम बच्चे के साथ कहीं जा रहा था. फुटेज से यह बात भी पूरी तरह स्पष्ट है कि उसकी कार 17 मई की रात 11:47 बजे ही संजय वन पुलिस चौकी पर लाकर खड़ी कर दी गई थी.