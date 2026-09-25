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पूर्व बसपा विधायक के बेटे की जमानत मंजूर, हत्या के आरोप में दुबई से लौटते हुआ था गिरफ्तार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाने में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी पूर्व बसपा विधायक हाजी हलीम के बेटे असद को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति समीर जैन ने कहा कि घटना के समय आरोपी भारत में मौजूद ही नहीं था और उसके खिलाफ साजिश में शामिल होने के आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया कोई ठोस साक्ष्य नहीं है.



मामला वर्ष 2021 का है. अभियोजन के अनुसार, पांच दिसंबर 2021 को हत्या की घटना हुई थी. असद को भी प्राथमिकी में नामजद किया गया था और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत भाइयों अनस, दानिश और जैद के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया. असद की ओर से बताया गया कि वह चार दिसंबर 2021 को ही दुबई चला गया था और घटना के समय भारत में नहीं था. वह मई 2026 में भारत लौटा, जहां हवाईअड्डे पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन की ओर से साजिश का आरोप लगाया गया है, लेकिन उसके समर्थन में महज मौखिक और सामान्य आरोप के अलावा प्रथम दृष्टया कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है. अदालत ने यह भी देखा कि सहआरोपी अनस और दानिश को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और उनके जमानत आदेशों की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने भी की है। असद का मामला भी उनके समान पाया गया.

अदालत ने कहा कि प्राथमिकी में नाम होने और मई 2026 तक भारत नहीं लौटने के आधार पर ही जमानत रोकना उचित नहीं होगा. आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. इसके बाद अदालत ने बिना मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए जमानत मंजूर कर दी.





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