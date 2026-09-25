पूर्व बसपा विधायक के बेटे की जमानत मंजूर, हत्या के आरोप में दुबई से लौटते हुआ था गिरफ्तार
न्यायमूर्ति ने कहा कि घटना के समय आरोपी भारत में मौजूद ही नहीं था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 8:30 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाने में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी पूर्व बसपा विधायक हाजी हलीम के बेटे असद को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति समीर जैन ने कहा कि घटना के समय आरोपी भारत में मौजूद ही नहीं था और उसके खिलाफ साजिश में शामिल होने के आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया कोई ठोस साक्ष्य नहीं है.
मामला वर्ष 2021 का है. अभियोजन के अनुसार, पांच दिसंबर 2021 को हत्या की घटना हुई थी. असद को भी प्राथमिकी में नामजद किया गया था और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत भाइयों अनस, दानिश और जैद के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया. असद की ओर से बताया गया कि वह चार दिसंबर 2021 को ही दुबई चला गया था और घटना के समय भारत में नहीं था. वह मई 2026 में भारत लौटा, जहां हवाईअड्डे पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन की ओर से साजिश का आरोप लगाया गया है, लेकिन उसके समर्थन में महज मौखिक और सामान्य आरोप के अलावा प्रथम दृष्टया कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है. अदालत ने यह भी देखा कि सहआरोपी अनस और दानिश को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और उनके जमानत आदेशों की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने भी की है। असद का मामला भी उनके समान पाया गया.
अदालत ने कहा कि प्राथमिकी में नाम होने और मई 2026 तक भारत नहीं लौटने के आधार पर ही जमानत रोकना उचित नहीं होगा. आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. इसके बाद अदालत ने बिना मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए जमानत मंजूर कर दी.
23 लाख के विवाद और एससी/एसटी एक्ट मामले में राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 लाख रुपये के लेनदेन के आरोप और एससी/एसटी एक्ट से जुड़े भदोही के एक चर्चित मामले में संज्ञान आदेश तथा विनीत जायसवाल उर्फ राजू जायसवाल व विपुल पांडे को सम्मन करने के आदेश व पूरी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है. औराई थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर पैसे की पेशकश की गई थी, जिसे मना करने पर राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष को 23 लाख रुपये प्राप्त करने के संबंध में शिकायत पत्र भेजा गया. बाद में इस पत्र को मीडिया में भी प्रकाशित कराया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया.
याची का कहना है कि घटना 29 मई 2023 की बताई गई जबकि एफआईआर बिना किसी स्पष्टीकरण के करीब छह महीने के बाद 15 नवंबर 2023 को दर्ज कराई गई. याचियों की ओर से कहा गया कि राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष से शिकायत करना मानहानि नहीं है और वर्तमान कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है.
यह भी कहा कि मामले के तथ्यों के आधार पर एससी/एसटी एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है. विपक्षी के अधिवक्ता यह स्पष्ट करने में नाकाम रहे कि मामले में एससी/एसटी एक्ट के प्रावधान कैसे लागू होते हैं.
ये भी पढ़ेंः मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को हटाने पर रोक, तदर्थ की जगह तदर्थ नहीं : हाईकोर्ट
ये भी पढ़ेंः सऊदी अरब में फंसे नागरिक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत; वतन वापसी के लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश