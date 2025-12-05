ETV Bharat / state

जमानत पर फरार सजायाफ्ता को लेकर हाईकोर्ट का सख्त आदेश, कहा- अभियुक्त अगर जिंदा है तो हर हाल में पेश करे पुलिस

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर फरार सजायाफ्ता को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को हर संभव प्रयास कर उसे हर हाल में अदालत के सामने पेश करने का आदेश प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को दिया है. कोर्ट ने कहा कि वारंट का पालन अभियुक्त की मृत्यु या देश छोड़ कर भाग जाने के अलावा हर हाल में होना चाहिए. कोर्ट ने कहा वह पुलिस के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है. भगोड़ा देश के किसी भी हिस्से में या चाहे कितना भी दूर क्यों न छिपा हो उसे न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व संजय कुमार की खंडपीठ ने दिया है.

प्रयागराज के धूमनगंज थाने में याची मौलाना खुर्शीद जमील कादरी के खिलाफ हत्या व डकैती के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. ट्रायल कोर्ट ने 1984 में उसे आजीवन कारावास की सजा दंडित किया था. मौलाना ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में 1984 में अपील दायर की थी. अपील में मिली जमानत के बाद से वह लापता है. पुलिस उसका कोई पता नहीं लगा पा रही है.

हाईकोर्ट ने याची के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. कार्यालय रिपोर्ट में बताया गया कि याची प्रयागराज छोड़कर जा चुका है और उसका स्थायी पता मुजफ्फरपुर का है. कोर्ट ने जमानतदारों की भी तलाश करने को कहा था. साथ ही प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को याची का पता लगाने के लिए बिहार या किसी अन्य राज्य के अपने समकक्षों से संपर्क साधने का निर्देश दिया था.