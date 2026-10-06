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"खाकी के पास जुल्म का लाइसेंस नहीं!"...कस्टडी में टॉर्चर पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी से हिला यूपी पुलिस महकमा?

वाराणसी : क्या खाकी वर्दी पहन लेने से किसी को कानून अपने हाथ में लेने और हवालात के बंद कमरों में 'थर्ड डिग्री' देने का हक मिल जाता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सवाल का जो जवाब दिया है, उसने उत्तर प्रदेश पुलिसिंग के ढर्रे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है. कोर्ट ने दो टूक कहा है कि कस्टडी में हिंसा करना पुलिस की 'ऑफिशियल ड्यूटी' नहीं, बल्कि सीधा-सीधा अपराध है.

वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में दिशा निर्देश जारी किया था. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया था कि पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के पास कुछ विशेष अधिकार हैं पुलिस हिरासत में किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने ‘डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य’ मामले में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 11 नियम तय किए हैं. इन नियमों को जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है.

"अपराध का आरोप, तो सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं" : कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने उनके डिस्चार्ज अर्जियों को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है. कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 504, 452, 354 और 395 के तहत इसमें चार्जशीट दाखिल की गई है और ट्रायल कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197 के स्पष्टीकरण को बताते हुए कहा, यदि किसी लोक सेवक पर आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध का आरोप है, तो सरकारी मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

"कस्टडी में हिंसा पुलिस की आधिकारिक ड्यूटी नहीं बल्कि अपराध" : बांदा जिले के बबेरू थाने में एक मामले में 27 सितंबर 2024 को ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें पुलिसकर्मी की डिस्चार्ज अर्जी शामिल थी. याचिका में आरोपी पुलिसकर्मियों ने सीआरपीसी की धारा 197 का तर्क देते हुए कहा कि यह कृत्य आधिकारिक ड्यूटी के दौरान किया गया है, ऐसे में उन पर मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 और BNSS की धारा 218 के तहत सरकारी मंजूरी की आवश्यकता है.

पहले जानते हैं मामला क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को पुलिस कस्टडी में बार-बार पीटने और महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी पुलिसकर्मियों को आरोपों से बरी करने की अर्जी को खारिज कर दिया. साथ ही स्थानीय कोर्ट के फैसले को सही बताया. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी हिंसा को पुलिस ड्यूटी का हिस्सा नहीं माना जा सकता है. इसे केवल अपराध कह सकते हैं. यह फैसला न्यायमूर्ति मदनपाल सिंह ने बांदा जिले के बबेरू थाने के आरोपी पुलिस कर्मियों के संबंध में सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया कि बर्बरता कभी भी कानून व्यवस्था बनाए रखने का हिस्सा नहीं हो सकती है.

एक ऐसे राज्य में जहां पुलिसिया इकबाल और एनकाउंटर नीति अक्सर चर्चा में रहती है, वहां हाईकोर्ट का यह फैसला मानवाधिकारों और आरोपी के कानूनी अधिकारों की एक नई लकीर खींचता है. लेकिन क्या अदालतों के इन कड़े आदेशों के बाद थानों की कड़वी हकीकत बदलेगी या बंद कमरों का चीखता हुआ सच फाइलों में ही दबा रहेगा? आइए समझते हैं कानून का पूरा चक्रव्यूह.

कस्टडी में अधिकार. (Photo Credit; ETV Bharat)

हाईकोर्ट की टिप्पणी का असर पुलिसिया रवैया पर कितना पड़ेगा? इसपर बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव और क्रिमिनल लॉयर नित्यानंद राय कहते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला अंधेरे में दूर कहीं जलती हुई एक छोटी सी लौ के बराबर है. इस टिप्पणी से उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह स्टेट की मंशा है. न्यायपालिका के आदेश का पालन सुनिश्चित तरीके से तभी हो सकता है जब कार्यपालिका उसमें सहयोग करें, लेकिन वर्तमान समय में स्टेट ही पुलिस को फ्री हैंड छूट दे चुकी है. बुलडोजर एक्शन, मिट्टी में मिला देना, एनकाउंटर जैसे बयान चर्चा में रहते हैं. यह इस बात को बता रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी बेलगाम है. इससे हकीकत में बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है.

ये 7 अधिकार भी जानें. (Photo Credit; ETV Bharat)

आम जनता नहीं उठा पाएगी आवाज : हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद क्या पुलिसकर्मियों पर कस्टडी वायलेंस के मुकदमों में तेजी आएगी? इसपर नित्यानंद राय कहते हैं कि पुलिस के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए ये बहुत रेयर है, जो संपन्न है, जिनके पास पैसा है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं वह तो एक बार अपनी बात रख भी सकते हैं, लेकिन गरीब अनपढ़ व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाए यह शायद ही कहीं होगा. इसके साथ जब सरकार ही नियम का पालन नहीं करा पा रही है, तो आम जनता कहां से अपने लिए आवाज़ उठाएंगी. यदि आम जनता आवाज उठाती है तो उसे खुद झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है. विभाग के लोग ही बचाने में जुट जाते हैं.

जानें क्या है कस्टोडियल वायलेंस. (Photo Credit; ETV Bharat)

धारा 197 क्या है और पुलिस कैसे उठाती है फायदा : नित्यानंद राय कहते हैं कि इसका जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर सीआरपीसी की धारा 197 और वर्तमान समय में BNSS की धारा 218 क्या है. सामान्य भाषा में यदि इसकी परिभाषा को समझें, तो यह मूल रूप से लोक सेवक और पुलिस अधिकारियों को झूठे मुकदमों से बचने के लिए है, ताकि वह बिना किसी डर से अपनी आधिकारिक ड्यूटी को कर सकें.

व्यावहारिक रूप में देखें, तो पुलिस अधिकारी कई बार इस धारा के कमियों का फायदा उठाकर खुद का बचाव करते हैं. इस बचाव में अधिकारी सबसे पहले अपने वो आधिकारिक कर्तव्य का हवाला देते हैं. अदालत में अक्सर पुलिस अधिकारी यह तर्क देते हैं कि उनके द्वारा बल प्रयोग, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी की जो कार्रवाई की गई है वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है, जो कि उनकी ड्यूटी का हिस्सा थी. न्यायालय ने भी कई फैसलों में इस बात को माना है कि पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी करते समय यदि अपने शक्तियों का उल्लंघन किए हैं, तो तार्किक संबंध के कारण उनको 197 का संरक्षण मिलेगा.

थाने में मारपीट तो यहां करें शिकायत. (Photo Credit; ETV Bharat)

मुकदमे की तकनीकी रुकावट भी एक बड़ी कमी : क्रिमिनल लॉयर नित्यानंद राय कहते हैं कि मुकदमे की तकनीकी रुकावट भी एक बड़ी व्यवहारिक कमी है, क्योंकि जबभी पुलिस के खिलाफ कोई भी व्यक्ति निजी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करता है, तो तुरंत प्रोसीजर ग्राउंड पर आपत्ति जताई जाती है और इसके लिए यह कहा जाता है कि सरकार से पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है. यह एक बड़ी तकनीकी कमी है, जिसके कारण पुलिसकर्मी बच जाते हैं. यही नहीं अक्सर जो कार्यपालिका यानी कि स्टेट सरकार होती है वह अपने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दाखिल करने की मंजूरी देने में भी ढीला रवैया अपनाती है, जिसके कारण कोर्ट बिना सरकारी मंजूरी के कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती, जिस वजह से पुलिसकर्मी बच जाते हैं.

थाने में डी के बासु गाइडलाइन का नहीं होता पालन : मानवाधिकार एक्टिविस्ट एडवोकेट रमेश उपाध्याय ने कहा कि यदि हम उत्तर प्रदेश के थानों की बात करें तो यहां पर डी.के. बासु गाइड लाइन का पालन नहीं किया जाता और वर्तमान सरकार के समय मानवाधिकार आयोग कहीं से भी प्रासंगिक नहीं है. डी के बासु नियम के तहत जो 15 गाइडलाइन है वह किसी भी थाने में लगे हुए दिखाई ही नहीं देंगे. वाराणसी में किसी थाने में यह गाइडलाइन हमें नहीं दिखाई देती.

आम नागरिकों के अधिकार. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी के थानों के सीसीटीवी कैमरे 'वर्किंग कंडीशन' में हैं? इसपर एडवोकेट रमेश उपाध्याय कहते हैं, थाने स्मार्ट बनने के साथ कैमरे से तो लैश हो चुके हैं, लेकिन यह कैमरा क्या इन्वेस्टिगेशन रूम में लगा हुआ है. यह बड़ा सवाल है. लॉकअप के बाहर दिखाने के लिए तो कैमरा लग गया है, लेकिन जहां पर पुलिस कर्मी पूछताछ के लिए ले जाते हैं, वहा कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है.

कस्टडी डेथ या टॉर्चर के पीड़ितों को न्याय मिलने में लग जाते है सालों : उन्होंने कहा कि इसके पीछे तमाम वजह है. यदि मैं एक उदाहरण के रूप में समझाऊं तो मैंने छात्र जीवन में एक मुकदमा एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ लिखवाया था, जहां उनके जरिए मेरे साथ मारपीट की गई थी. लगभग 30 साल बीत गए तब जाकर के पुलिस कर्मी को कोर्ट ने फरार घोषित किया, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. मैं बतौर अधिवक्ता बतौर मानवाधिकार एक्टिविस्ट यदि अपनी लड़ाई 30 साल में भी नहीं जीत पाया तो आम व्यक्ति के लिए क्या उम्मीद रखी जा सकती है. विभाग के लोग ही विभाग के अधिकारी को बचाते हैं, जिस वजह से आम जनमानस इस लड़ाई को लड़ ही नहीं पता और वह खुद लड़ाई से पीछे हट जाता है.

हिरासत और गिरफ्तार में अंतर. (Photo Credit; ETV Bharat)

पीड़ितों को थाने में न्याय पर नहीं भरोसा : एक पीड़ित ने बताया कि उनके घर में महिला के साथ छेड़छाड़ हो गई. यह छेड़छाड़ करने वाला उनके मोहल्ले का एक दबंग अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो कई बार छेड़खानी के मामले में जेल भी गया. जब उन्होंने इस मामले में पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना चाहा तो पुलिस ने अपराधी प्रवृत्ति व्यक्ति के रसूख के कारण मुकदमा नहीं दर्ज किया, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए भगा दिया गया. उन्होंने कहा कि जब थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई तब कोर्ट की ओर रुख किया और कोर्ट से मुकदमा दर्ज करा रहे हैं. थानों में हमें इंसाफ पर भरोसा नहीं है.

अनुच्छेद 21 क्या है? (Photo Credit; ETV Bharat)

2022 से मार्च 2026 तक लॉकअप में हुई मौत

2021-22 8 2022-23 10 2023-24 12 2024-25 11 2025-26 15

'थर्ड डिग्री' के बिना जांच को आगे बढ़ाने में व्यावहारिक चुनौतियां क्या हैं? पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र त्रिपाठी कहते हैं, यदि हम पुलिसकर्मियों के व्यावहारिक चुनौतियों की बात करें तो इसमें तुरंत परिणाम की अपेक्षा, जनता, मीडिया, अधिकारियों का ट्रायल सबसे बड़ी चुनौती है. यदि समय दिया जाए तो समय देने पर वैज्ञानिक विधि, इलेक्ट्रॉनिकसर्विलांस, मुखबिर, नेटवर्क व पूछताछ से कार्रवाई आगे करने पर 24 घंटे से लेकर के महीना तक का समय लग जाता है. वहीं पुलिस आधिकारी खासकर थाना प्रभारी में अनस्टेबलेटी यानी कि उनको पद से हटाए जाने का हमेशा भय बना रहता है.

ऊपर से जनता की अपेक्षा होती है कि यदि किसी अपराधी को पकड़ा जाए तो उसकी पिटाई की जाए, बुलडोजर एक्शन हो, सड़क पर जाम धरना आदि हो, जिस वजह से भी एक प्रेशर क्रिएट रहता है. यही नहीं जनता और मीडिया द्वारा पुलिस अधिकारियों पर झूठे घूस लेने का आरोप लगाना, तमाम एसी चीज होती हैं जो सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि इसमें भी एक चुनौती यह भी है कि यदि सब कुछ अच्छा रहा तो वाहवाही अधिकारी लेते हैं, लेकिन यदि कुछ भी गलत हुआ तो पूरा रिक्स प्रभारी के कंधों पर चला जाता है.

कैसे रोका जा सकता है पुलिस को झूठे केस में फंसाने से : रिटायर्ड पीपीएस अधिकारी शैलेंद्र त्रिपाठी कहते हैं, पुलिसकर्मियों को क्या दिक्कतें आती हैं उसको जानना जरूरी है. यदि हम व्यावहारिक रूप में देखें तो जो कोर्ट साहब होते हैं उन पर डीएम का अधिकार होता है. उसमें पुलिस प्रशासन का कोई अधिकार नहीं होता, जिस वजह से वह तवज्जो नहीं देते.

दूसरा मुकदमा होने पर प्राइवेट वकील रखकर पर अपने जेब से धन खर्च होता है, फंड की कोई व्यवस्था नहीं है. मुकदमा होने पर पद से निलंबन कर दिया जाता है, वेतन भी आधा हो जाता है और पद से हटते ही तवज्जो कम हो जाती है. सीनियर अधिकारी गलत नजर से देखने लगते हैं और सभी सुविधाएं खत्म हो जाती हैं. इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार व विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी फंड से एक प्राइवेट वकील की फीस उसके खर्च की व्यवस्था कराई जाए. सरकार ड्यूटी के दौरान हुए मुकदमे पर राज्य की तरफ से पर सहयोग मिले, जिससे पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी सहूलियत होगी और झूठे मुकदमे में फंसने से पुलिसकर्मी बच भी जाएंगे.

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