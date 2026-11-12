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खुली जेलों की सुस्त रफ्तार पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में खुली जेलों की स्थापना में हो रही देरी पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है. कोर्ट ने राज्य सरकार से निश्चित समय-सीमा मांगी है. साथ ही निर्माण एजेंसी के चयन, आवश्यक निर्माण कार्य और उसकी अवधि तथा पात्र कैदियों की पहचान की कोशिशों पर विशेष सचिव से अगला हलफनामा मांगा गया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सुओ मोटो कायम जनहित याचिका पर पारित किया. कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में फिलहाल केवल एक खुली जेल लखनऊ की मॉडल जेल है. इसकी क्षमता 520 कैदियों की है, जबकि वहां 369 कैदी हैं. कोर्ट ने पहले टिप्पणी की थी कि प्रदेश में 80 हजार से अधिक दोषी सजा काट रहे हैं, जबकि मौजूदा सुविधा 0.1 प्रतिशत से भी कम है.