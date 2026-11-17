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तलाक के बाद भी नहीं खत्म होगा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शादी टूटने या तलाक हो जाने मात्र से पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आपराधिक मुकदमा खत्म नहीं किया जा सकता. यदि विवाह के अस्तित्व में रहते हुए पत्नी के साथ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न किया गया है तो तलाक के बाद भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है.

कोर्ट ने पति और उसके दो रिश्तेदारों की ओर से दाखिल याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को छह महीने में मुकदमे का विचारण पूरा करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने संदीप राज कटियार और दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.