तलाक के बाद भी नहीं खत्म होगा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा: हाईकोर्ट
कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को 6 माह में मुकदमे का विचारण पूरा करने का निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:53 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शादी टूटने या तलाक हो जाने मात्र से पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आपराधिक मुकदमा खत्म नहीं किया जा सकता. यदि विवाह के अस्तित्व में रहते हुए पत्नी के साथ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न किया गया है तो तलाक के बाद भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है.
कोर्ट ने पति और उसके दो रिश्तेदारों की ओर से दाखिल याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को छह महीने में मुकदमे का विचारण पूरा करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने संदीप राज कटियार और दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.
मामले के अनुसार, कानपुर देहात के भोगनीपुर निवासी प्रमिला की शादी 27 मई 2006 को संदीप राज कटियार से हुई थी. आरोप था कि शादी के बाद पति और उसके रिश्तेदारों ने दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की. मांग पूरी नहीं होने पर प्रमिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. उसे मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया.
नौ अक्टूबर 2008 को पति और उसका भाई मायके पहुंचे और प्रमिला तथा उसकी मां के साथ मारपीट और गाली-गलौज कर धमकी दी. इस मामले में 11 अक्टूबर 2008 को प्राथमिकी दर्ज हुई और पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया. आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि पति-पत्नी के बीच तलाक हो चुका है और पति दो लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता भी दे चुका है. ऐसे में आपराधिक मुकदमे को जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के नवनीश अग्रवाल मामले का हवाला दिया गया.
कोर्ट ने कहा कि उस मामले में पति-पत्नी के बीच समझौता हुआ था, तलाक आपसी सहमति से हुआ था और पत्नी ने आपराधिक मुकदमा खत्म करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, जबकि वर्तमान मामले में तलाक पत्नी की सहमति से नहीं, बल्कि पति की ओर से दायर मुकदमे पर हुआ था. पत्नी ने आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने का विरोध किया है.
कोर्ट ने कहा कि धारा 498ए के तहत अपराध के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्पीड़न के समय विवाह कायम था या नहीं. तलाक के बाद भी विवाह के दौरान किए गए अपराध के लिए पूर्व पति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. प्रमिला की चोटों की मेडिकल रिपोर्ट भी अभिलेख पर मौजूद है.
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सत्र अदालत को अनावश्यक स्थगन दिए बिना छह महीने में मुकदमे का निस्तारण करने का निर्देश दिया. साथ ही स्पष्ट किया कि विचारण अदालत इस आदेश की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना साक्ष्यों के आधार पर फैसला करेगी.
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