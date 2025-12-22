ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी- कानून नहीं जानते अफसर, इसलिए अदालतों पर बढ़ रहा मुकदमों का बोझ

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है सरकारी प्राधिकरणों में काम कर रहे अधिकारी कानून की जानकारी नहीं रखते हैं, इसकी वजह से अदालतों में अनावश्यक मुकदमों की बाढ़ आ जाती है और कोर्ट का रोस्टर अवरुद्ध हो जाता है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की लापरवाही न केवल अदालत के समय की बर्बादी है, बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी के लिए मजबूर करती है.

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें एक अशिक्षित याचिकाकर्ता ने अपनी ही संविदात्मक अनुकंपा नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने कहा कि यह अनुभव में आया है कि कई मामलों में जिम्मेदार सरकारी अधिकारी न केवल वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करते हैं, बल्कि कानून की स्थापित स्थिति के विपरीत भी कार्य करते हैं. इसका सीधा परिणाम यह होता है कि ऐसे मामले अदालतों में पहुंचते हैं और न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक दबाव पड़ता है.

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता के पिता की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी. इसके बाद उसकी माता ने संबंधित प्राधिकरण को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि पुत्र के बालिग होने पर उसे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए. बाद में वर्ष 2007 में याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के तहत कंडक्टर के पद पर नियुक्त किया गया. हालांकि, यह नियुक्ति संविदात्मक थी.

याचिकाकर्ता को अपनी नियुक्ति की प्रकृति और उससे संबंधित कानून की जानकारी नहीं थी. इसी कारण उसने कई वर्षों तक सेवा करने के बाद अपनी ही संविदात्मक नियुक्ति को चुनौती दी और इसके समर्थन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ पूर्व निर्णयों का हवाला दिया. वहीं, निगम की ओर से यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता इतने लंबे समय तक काम करने के बाद अपनी नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता.