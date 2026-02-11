बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट तय करेगा गाइडलाइन, प्रमुख सचिव गृह से मांगा हलफनामा
इलाहाबाद हाईकोर्ट बुजुर्गों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तय कर सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 10:25 PM IST
प्रयागराज:इलाहाबाद हाई कोर्ट बुजुर्गों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तय कर सकता है. वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अदालत के सामने तमाम मामले आ रहे है. इनमें उनकी संपत्ति पर खतरा होने की शिकायत की जा रही हैं. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रंजन की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी 80 वर्षीय गुलाब कली की याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. मामले में 12 फरवरी को फिर सुनवाई होगी.
याची की एक पोती दिव्यांग है: याची 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अस्वस्थ हैं और अपनी दो पोतियों के साथ अकेली रहती हैं. हंडिया तहसील अंतर्गत उतरांव थाना क्षेत्र निवासी याची की एक पोती दिव्यांग है. घर में सहायता, देखभाल या समर्थन करने के लिए कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं है. याची को आशंका है कि उन्हें अवैध रूप से बेदखल कर उनकी पैतृक आबादी भूमि पर कब्जा किया जा सकता है.
गहन जांच करना आवश्यक है: कोर्ट ने कहा, सामान्यतः यह न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, जहां दो निजी पक्षों के बीच दीवानी विवाद हो, लेकिन तथ्य ऐसे हैं कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के मद्देनजर गहन जांच करना आवश्यक है. ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या विशेष कानून प्रभावी बनाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश स्थायी रूप से निर्धारित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई मामले इस न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी संपत्ति पर अतिक्रमण या निजी पक्षों द्वारा पूर्ण अधिग्रहण का खतरा बताया है.
प्रमुख सचिव (गृह) से हलफनामा मांगा: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित मुख्य स्थायी अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 22 (2) के तहत अपेक्षित व्यापक कार्य योजना तैयार की है. इस धारा के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना निर्धारित करना राज्य का कर्तव्य है.
प्रमुख सचिव (गृह) से हलफनामे में यह बताने के लिए भी कहा गया है कि जिलाधिकारी, वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर कमजोर स्थिति में रहने वालों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं.
