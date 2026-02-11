ETV Bharat / state

बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट तय करेगा गाइडलाइन, प्रमुख सचिव गृह से मांगा हलफनामा

प्रयागराज:इलाहाबाद हाई कोर्ट बुजुर्गों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तय कर सकता है. वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अदालत के सामने तमाम मामले आ रहे है. इनमें उनकी संपत्ति पर खतरा होने की शिकायत की जा रही हैं. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रंजन की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी 80 वर्षीय गुलाब कली की याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. मामले में 12 फरवरी को फिर सुनवाई होगी.

याची की एक पोती दिव्यांग है: याची 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अस्वस्थ हैं और अपनी दो पोतियों के साथ अकेली रहती हैं. हंडिया तहसील अंतर्गत उतरांव थाना क्षेत्र निवासी याची की एक पोती दिव्यांग है. घर में सहायता, देखभाल या समर्थन करने के लिए कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं है. याची को आशंका है कि उन्हें अवैध रूप से बेदखल कर उनकी पैतृक आबादी भूमि पर कब्जा किया जा सकता है.

गहन जांच करना आवश्यक है: कोर्ट ने कहा, सामान्यतः यह न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, जहां दो निजी पक्षों के बीच दीवानी विवाद हो, लेकिन तथ्य ऐसे हैं कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के मद्देनजर गहन जांच करना आवश्यक है. ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या विशेष कानून प्रभावी बनाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश स्थायी रूप से निर्धारित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई मामले इस न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी संपत्ति पर अतिक्रमण या निजी पक्षों द्वारा पूर्ण अधिग्रहण का खतरा बताया है.