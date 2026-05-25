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हाईकोर्ट सख्त: LT संवर्ग हेडमास्टर वरिष्ठता विवाद में जवाब न देने पर यूपी सरकार पर लगेगा 3 लाख का हर्जाना

​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी संवर्ग से अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी हेडमास्टर व समकक्ष पदों पर पदोन्नत हुए अधिकारियों को वरिष्ठता सूची में नियमानुसार सत्र के अनुसार नोशनल पदोन्नति न देने पर गहरी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने वर्ष 2023 से लंबित इस याचिका में पटल सहायकों और संबंधित अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध वरिष्ठता निर्धारित करने के मामले में जवाब लगाने में राज्य सरकार के ढुलमुल रवैए को आड़े हाथों लिया. अदालत ने तल्ख लहजे में कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर राज्य सरकार द्वारा अपना आधिकारिक जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो सरकार को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इस लापरवाही के एवज में सरकार को मामले के सभी छह याचियों को पचास-पचास हजार रुपये का हर्जाना देना होगा.

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया आदेश: यह कड़ा कानूनी आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने डॉ. वीरेंद्र कुमार मिश्र व पांच अन्य पदोन्नत अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए कहा कि इससे पहले पांच जुलाई 2023 को ही राज्य सरकार को इस गंभीर मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था. लेकिन बेहद अफसोसजनक है कि लगभग तीन साल बीत जाने के बाद भी संबंधित सरकारी विभागों की ओर से अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया. न्यायिक आदेशों के प्रति विभागों की यह सुस्ती प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा को दर्शाती है.

जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका: कोर्ट ने अब राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए अपना रुख साफ किया है और जवाब दाखिल करने का यह आखिरी मौका दिया है. अदालत ने संबंधित विभागों को आगामी 10 जुलाई तक हर हाल में अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा कोर्ट के समक्ष दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है. इसके बाद समय सारिणी तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची पक्ष 31 जुलाई तक इस पर अपना प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल कर सकेंगे. इन सभी कानूनी प्रक्रियाओं के पूरे होने के बाद मामले को अगली मुख्य सुनवाई के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में संबंधित बेंच के समक्ष विधिवत सूचीबद्ध किया जाएगा.