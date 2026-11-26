इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी: जांच की स्थिति न बताने पर बलिया के डीएम को व्यक्तिगत रूप से होना होगा पेश
हाईकोर्ट ने अगली तारीख पर रिपोर्ट न पेश होने पर बलिया के डीएम को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:20 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में जांच की स्थिति की जानकारी न मिलने को गंभीरता से लिया है. साथ ही निर्देश दिया है कि अगली तारीख पर जांच से संबंधित निर्देश या उसका परिणाम पेश किया जाए, अन्यथा बलिया के जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा.
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अमित कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने स्थायी अधिवक्ता को यह आदेश बलिया के डीएम तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया है.
अगस्त से लंबित है जांच, बार-बार मांगा गया समय: इस मामले में 14 अगस्त को कोर्ट के संज्ञान में आया था कि जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है और जांच में तेजी लाने के लिए उसे अनुस्मारक भेजा गया है. तब मामला 23 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन आठ अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जांच की स्थिति पर निर्देश लेने के लिए फिर समय मांगा गया.
25 नवंबर को भी यही स्थिति रही और दोबारा समय मांगा गया, जिस पर खंडपीठ ने कहा कि जांच अगस्त 2026 से लंबित प्रतीत होती है फिर भी स्थायी अधिवक्ता के पास उसकी स्थिति की जानकारी तक नहीं है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी स्थायी अधिवक्ता को जांच की स्थिति बताने से बच रहे हैं.
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