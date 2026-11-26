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इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी: जांच की स्थिति न बताने पर बलिया के डीएम को व्यक्तिगत रूप से होना होगा पेश

अमित कुमार सिंह की पीआईएल पर सुनवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में जांच की स्थिति की जानकारी न मिलने को गंभीरता से लिया है. साथ ही निर्देश दिया है कि अगली तारीख पर जांच से संबंधित निर्देश या उसका परिणाम पेश किया जाए, अन्यथा बलिया के जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा.

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अमित कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने स्थायी अधिवक्ता को यह आदेश बलिया के डीएम तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया है.