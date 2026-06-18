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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: अब प्राइवेट कॉलेजों के खिलाफ भी हाईकोर्ट में दाखिल होगी रिट याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा देने वाले प्राइवेट संस्थान सार्वजनिक कर्तव्य निभाते हैं, इसलिए उनके खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका स्वीकार्य है.

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निलंबन के कारण कम थी अटेंडेंस, हाईकोर्ट ने कहा- परीक्षा से रोकना छात्र को दोबारा सजा देने जैसा, मिली अनुमति (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 10:25 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि शिक्षा प्रदान करने वाले निजी संस्थान (प्राइवेट कॉलेज) सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करते हैं इसलिए उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका विचारणीय है. कोर्ट ने छात्र निखिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे आगामी मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, भले ही निलंबन के कारण उसकी उपस्थिति कम रही हो. यह आदेश न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह ने निखिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याची अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक निजी कॉलेज में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के आठवें सेमेस्टर का छात्र है.

छात्रा से विवाद और छात्र का 6 महीने का निलंबन: एक छात्रा के साथ विवाद और शारीरिक हमले की धमकी की शिकायत पर कॉलेज की अनुशासन समिति ने 16 दिसंबर 2025 को याची को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया था. छात्र का निलंबन काल गत 15 जून को समाप्त हो गया. छात्र ने याचिका में कोर्ट से 22 जून से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी. कॉलेज के वकील ने दलील दी कि कॉलेज संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में नहीं आता इसलिए उसके खिलाफ रिट याचिका नहीं की जा सकती.

उपस्थिति की कमी और कॉलेज प्रशासन की दलीलें: साथ ही निलंबन के कारण छात्र की अनिवार्य उपस्थिति पूरी नहीं है इसलिए उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा सकता. इस कानूनी बिंदु पर एमिकस क्यूरी कार्तिकेय सरन ने रॉयचन अब्राहम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में फुल बेंच के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया. इसके आधार पर कोर्ट ने माना कि छह वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को उच्च शिक्षा सहित शिक्षा देने वाले निजी संस्थान मुख्य रूप से राज्य के कार्यों (सार्वजनिक कर्तव्य) का निर्वहन करते हैं. इसलिए वे हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के दायरे में आते हैं.

छात्र को दोबारा दंडित करना न्यायसंगत नहीं: कोर्ट ने पाया कि कॉलेज के निलंबन आदेश में अपील करने का कोई प्रावधान नहीं था जिससे छात्र के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा था. कोर्ट ने कहा कि छात्र पहले ही छह महीने के निलंबन की पूरी सजा भुगत चुका है, जो अब समाप्त हो चुकी है. ऐसे में उपस्थिति की कमी का हवाला देकर उसे परीक्षा से रोकना उसे दोबारा दंडित करने जैसा होगा. कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया कि याची छात्र को 22 जून से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षा में बिना किसी अनिवार्य उपस्थिति की शर्त के बैठने की अनुमति दी जाए.

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