इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: नोएडा श्रमिक आंदोलन से जुड़े सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई की मांग खारिज
आंदोलन से जुड़े सभी मुकदमों की विवेचना और ट्रायल एक साथ करने की थी मांग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 8:44 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा श्रमिक आंदोलन से जुड़े सभी मुकदमों की विवेचना और ट्रायल एक साथ किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है. मनीषा उर्फ मनीषा चौहान और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सुनवाई की.
याचिका में कहा गया कि 13 अप्रैल 2026 को श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों में झड़प हुई. इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया और अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई. दो लोगों पर पुलिस ने रासुका के तहत भी कार्रवाई की थी. मांग की गई इन सभी मामलों की विवेचना एकसाथ की जाए, क्योंकि सभी एफआईआर एक ही घटनाक्रम से संबंधित हैं.
याचिका में कहा गया कि पुलिस ने 13 अप्रैल की घटना को लेकर नोएडा के थाना सेक्टर 58, थाना सेंट्रल कमिश्नरेट फेज 3, थाना सेंट्रल कमिश्नरेट फेज दो और थाना सेक्टर 63 गौतमबुद्ध नगर में कुल 11 प्राथमिकियां दर्ज की हैं. यह सभी एक ही घटना से संबंधित हैं, इसलिए इनकी विवेचना एक साथ की जानी चाहिए. साथ ही मुकदमों का ट्रायल एक साथ करने से साक्ष्यों के दोहराव और तथ्यों के विरोधाभास से बचा जा सकेगा.
याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को अवगत कराया कि इन सभी मुकदमों में पुलिस विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर चुकी है. ऐसे में यह याचिका अब पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है. याचियों के अधिवक्ता भी इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके. उनकी ओर से याचिका वापस लेने की पेशकश की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी.
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