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इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: नोएडा श्रमिक आंदोलन से जुड़े सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई की मांग खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा श्रमिक आंदोलन से जुड़े सभी मुकदमों की विवेचना और ट्रायल एक साथ किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है. मनीषा उर्फ मनीषा चौहान और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सुनवाई की. याचिका में कहा गया कि 13 अप्रैल 2026 को श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों में झड़प हुई. इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया और अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई. दो लोगों पर पुलिस ने रासुका के तहत भी कार्रवाई की थी. मांग की गई इन सभी मामलों की विवेचना एकसाथ की जाए, क्योंकि सभी एफआईआर एक ही घटनाक्रम से संबंधित हैं.