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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: बिजली जीवन की बुनियादी जरूरत, 30 दिन में कनेक्शन देने का रेलवे को आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- बिजली जीवन की बुनियादी जरूरत है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि बिजली जीवन की बुनियादी जरूरत है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को इस मौलिक सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता. इसी के साथ हाईकोर्ट ने बलिया की रेलवे कॉलोनी में रहने वाले फणींद्र दास को बिजली कनेक्शन न देने वाले रेलवे के दोनों पुराने आदेशों को निरस्त कर दिया है. पीठ ने पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक को आदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर याची को बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जाए.