इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: बिजली जीवन की बुनियादी जरूरत, 30 दिन में कनेक्शन देने का रेलवे को आदेश
अदालत ने बलिया के फणींद्र दास को 30 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन देने का रेलवे को निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 10:15 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि बिजली जीवन की बुनियादी जरूरत है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को इस मौलिक सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता. इसी के साथ हाईकोर्ट ने बलिया की रेलवे कॉलोनी में रहने वाले फणींद्र दास को बिजली कनेक्शन न देने वाले रेलवे के दोनों पुराने आदेशों को निरस्त कर दिया है. पीठ ने पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक को आदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर याची को बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जाए.
महंत पिता की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद:न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने फणींद्र दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया. याची के पिता अनिरुद्ध दास बलिया रेलवे कॉलोनी स्थित एक मंदिर के महंत थे और उन्हें 1978 में राज्यपाल के निर्देश पर बिजली कनेक्शन मिला था. पिता के निधन के बाद फणींद्र और उनके बड़े भाई मकरध्वज दास के बीच कनेक्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया. इसके बाद रेलवे ने 2011 और 2012 में आदेश जारी कर निजी जमीन और नियमों का हवाला देते हुए नया कनेक्शन देने से इनकार कर दिया था.
कोर्ट ने माना सम्मानजनक जीवन का हिस्सा: हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मानजनक जीवन जीने की बुनियादी सुविधाएं भी शामिल हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसमें बिजली, स्वच्छ पानी और पर्याप्त आवास जैसी बुनियादी जरूरतें आती हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने के आधार पर किसी को बिजली से दूर नहीं रखा जा सकता. अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि याची को एक दशक से अधिक समय तक बिना बिजली के रहने को मजबूर किया गया.
30 दिनों के भीतर कनेक्शन देने का आदेश: कोर्ट ने कहा कि जब रेलवे खुद याची के वहां रहने की बात से इनकार नहीं करता, तो उसे बिजली न देना पूरी तरह अनुचित है. पीठ ने रेलवे के दोनों पुराने आदेशों को रद्द करते हुए तुरंत बिजली कनेक्शन देने का फरमान सुनाया. इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो कानूनी और प्रशासनिक उलझनों के कारण बुनियादी सुविधाओं से महरूम थे. अब रेलवे प्रशासन को 30 दिनों के भीतर अदालत के आदेश का पालन करते हुए बिजली आपूर्ति शुरू करनी होगी.
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