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41 साल बाद आया फैसला: आगरा एसिड अटैक के आरोपी राजेंद्र को काटनी होगी 7 साल की जेल

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के कटरा गडरियान में तीन लोगों पर एसिड हमले के आरोपी राजेंद्र को सत्र न्यायालय से सुनाई गई सात वर्ष कैद की सजा को सही माना है. कोर्ट ने सजा में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में सफल रहा. न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने सजा के खिलाफ राजेंद्र की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने सत्र न्यायालय आगरा के निर्णय के विरुद्ध दाखिल अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया.

41 साल बाद आया अंतिम फैसला: सत्र न्यायालय ने घटना के एक साल के भीतर ही अपीलार्थी को एसिड हमले के अपराध के लिए सजा सुना दी थी. हालांकि, हाईकोर्ट में 20 अक्टूबर 1985 को सुनाई गई इस सजा के विरुद्ध दाखिल अपील पर फैसला होने में 41 साल का लंबा समय बीत गया. मामले के तथ्यों के अनुसार, सुभाष, अशोक और दिनेश लाउडस्पीकर लगाकर जा रहे थे, तभी रास्ते में आरोपी ने उन पर तेजाब फेंक दिया था. दो अक्टूबर 1984 की इस घटना की एफआईआर अगले दिन तीन अक्टूबर 1984 को दर्ज कराई गई थी.

चश्मदीदों की गवाही बनी ठोस आधार: हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि इनमें से किसी भी घायल की मौत हो जाती, तो यह निश्चित रूप से हत्या का अपराध होता. लेकिन उपलब्ध साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि घायलों पर जानबूझकर एसिड फेंका गया था. इस घटना के तीन चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, जिनके बयान दोष साबित करने के लिए काफी हैं. पुलिस ने मौके से एक साइकिल और जली हुई लुंगी भी बरामद की थी, जो अपराध की पुष्टि करते हैं.