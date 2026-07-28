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भाई की हत्या में 40 साल बाद भी उम्रकैद बरकरार, 82 वर्षीय दोषी को जेल लौटने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 40 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में दोषी बाबू लाल की अपील खारिज करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. अदालत ने कहा कि केवल इसलिए हत्या की मंशा से इनकार नहीं किया जा सकता कि वारदात में पारंपरिक हथियार की बजाय कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाला औजार (सबरी) प्रयोग किया गया था.

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया. मामले के अनुसार 25 मार्च 1984 को संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के अगले दिन बाबू लाल ने अपने भाई गंगा पर पीछे से सबरी से लगातार कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पत्नी और पुत्री ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में आरोपी के खिलाफ गवाही दी. बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि एक महत्वपूर्ण गवाह को पेश नहीं किया गया, हत्या का पर्याप्त मकसद साबित नहीं हुआ और प्रयुक्त औजार घातक हथियार नहीं था, इसलिए अधिकतम धारा 325 आईपीसी का मामला बनता है.

हाईकोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए कहा कि आपराधिक मामलों में "सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम" इस प्रकार लागू नहीं होता कि किसी एक गवाह के पेश न होने से पूरा अभियोजन कमजोर पड़ जाए. यदि उपलब्ध साक्ष्य दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं तो अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता. अदालत ने यह भी माना कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक दिन पहले हुआ विवाद हत्या के लिए पर्याप्त प्रेरक कारण था और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य होने पर मकसद का महत्व और कम हो जाता है.



पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर सहित शरीर पर कई चोटों की पुष्टि हुई, जिसने प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही का समर्थन किया. अदालत ने कहा कि आरोपी ने पीछे से आकर सिर जैसे शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से पर बार-बार वार किए, जिससे उसकी हत्या करने की स्पष्ट मंशा साबित होती है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हत्या की मंशा का आकलन केवल हथियार की प्रकृति से नहीं, बल्कि वार की जगह, हमले की तीव्रता और परिस्थितियों से किया जाता है.