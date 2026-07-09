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एटा बहु हत्याकांड: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अपील, पति और सास-ससुर की उम्रकैद बरकरार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा के बकेवर थानाक्षेत्र में विवाहिता की हत्या के एक मामले में आरोपी सास, ससुर व पति को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पति सुधाकर, ससुर गौरी शंकर व सास मुन्नी देवी की अपील खारिज करते हुए दिया है. बकेवर थाने में 2015 में दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़िता प्रीति का विवाह 28 जून 2012 को सुधाकर से हुआ था. पीड़िता के पिता किशन बाबू ने पुलिस को बताया था कि शादी में उन्होंने नकद रकम, सामान व आभूषण दिए थे.

दहेज लोभियों की प्रताड़ना से मौत: इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मारपीट करते रहे. आठ मई 2015 को पीड़िता ने पिता को फोन कर मदद के लिए बुलाया था लेकिन बात पूरी होने से पहले ही फोन कट गया. पिता व अन्य परिजन ससुराल पहुंचे तो पीड़िता का शव मिला. गले सहित शरीर पर कई चोटों के निशान थे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा: पोस्टमार्टम में मौत का कारण गला घोंटकर की गई हत्या बताया गया था. ट्रायल कोर्ट ने सुधाकर, गौरी शंकर व मुन्नी देवी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी जबकि दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था. दो अन्य आरोपियों जेठ प्रताप सिंह व ननद नीति को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने पाया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था और मुकदमे के दौरान पीड़िता के परिजनों सहित अधिकांश गवाह मुकर गए थे.

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के कारण उम्रकैद की सज़ा: इसके बावजूद हाईकोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को पर्याप्त व निर्णायक माना और मेडिकल साक्ष्य पर विशेष जोर देते हुए कहा कि गर्दन पर मिला निशान क्षैतिज व सतत था, जो फांसी की बजाय गला घोंटने के मामलों की विशेषता है. शरीर पर मिली छह अन्य चोटें भी मृत्यु-पूर्व संघर्ष व हिंसा का संकेत देती हैं. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की मृत्यु उसकी ससुराल में व अभियुक्तों की उपस्थिति में हुई जबकि घर के किसी अन्य सदस्य को कोई चोट नहीं आई जो बाहरी व्यक्ति द्वारा हमले की कहानी को असंभव बनाता है. कोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का हवाला देते हुए कहा कि यह तथ्य विशेष रूप से अभियुक्तों की जानकारी में था कि उनके घर में पीड़िता की हिंसक मौत कैसे हुई लेकिन उन्होंने इसकी कोई संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की.