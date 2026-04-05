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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन; 710 न्यायिक अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 710 न्यायिक अधिकारियों का वार्षिक स्थानांतरण कर दिया है. इसमें 265 ADJ और 445 सिविल जज शामिल हैं.

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यूपी में जजों के बंपर तबादले. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 10:47 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों और आउटलेइंग कोर्ट में तैनात 710 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया है. वार्षिक स्थानांतरण के तहत हुए इस भारी फेरबदल में 265 अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (ADJ) शामिल हैं. इसके साथ ही सिविल जज सीनियर डिवीजन स्तर के 169 और सिविल जज जूनियर डिवीजन स्तर के 276 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योरण ने अधिसूचना जारी की है. इसमें सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 15 अप्रैल तक अपना वर्तमान चार्ज छोड़ने का निर्देश दिया गया है.

एडीजे स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण: रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योरण की अधिसूचना के अनुसार, प्रयागराज से स्थानांतरित अपर जिला व सत्र न्यायाधीशों में राम प्रताप सिंह राणा को सुल्तानपुर, रविकांत द्वितीय को आगरा, अनीता प्रथम को बदायूं, मनोज कुमार मिश्र द्वितीय को फतेहपुर, प्रदीप कुमार चतुर्थ को आगरा, अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय को महोबा, दिनेश कुमार गौतम को मोहम्मदी (लखीमपुर), कॉमर्शियल टैक्स ट्रिब्युनल के न्यायिक सदस्य राजीव रंजन को प्रतापगढ़, हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार प्रशांत बिलगैया को लखनऊ, ज्वाइंट रजिस्ट्रार संदीप चौधरी और एडीजे सीमा सिंह प्रथम को गौतम बुद्ध नगर भेजा गया है.

न्यायिक अधिकारियों का वार्षिक तबादला: बरेली में तैनात कुमार मयंक, गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव, कुशीनगर से शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, लखनऊ से नीरज कुमार उपाध्याय, शाहजहांपुर से अभय प्रताप सिंह, अनुराधा पुंडीर व पंकज कुमार श्रीवास्तव को प्रयागराज भेजा गया है. मुजफ्फरनगर से निशांत सांगला को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार, बुलंदशहर से वरुण मोहित निगम और बलिया से ज्ञान प्रकाश तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार बनाया गया है. कौशाम्बी की शीरीन जैदी को लखनऊ व बृजेश कुमार यादव को बहराइच भेजा गया है. बिजनौर से प्रकाश चंद्र शुक्ल, गोरखपुर से अशोक कुमार यादव चतुर्थ और शाहजहांपुर से नरेंद्र नाथ पांडेय को कौशाम्बी स्थानांतरित किया गया है. प्रतापगढ़ में तैनात सुनीता सिंह नागौर को मिर्जापुर, अजय कुमार प्रथम व पारुल वर्मा को मेरठ भेजा गया है जबकि बांदा छोटेलाल यादव व पीलीभीत से आतिफ शमीम प्रतापगढ़ स्थानांतरित किए गए हैं.

जूनियर डिवीजन में व्यापक बदलाव: सिविल जज सीनियर डिवीजन स्तर के स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में प्रयागराज से शशि कुमार को इटावा, दीक्षा श्री को गोतम बुद्ध नगर, नीलम वर्मा को अम्बेडकरनगर और प्रेम बहादुर सिंह को कसिया (कुशीनगर) भेजा गया है. आगरा से दीक्षा भारती, एटा से कामायनी दुबे, गरौठा (झांसी) से राम गोपाल यादव व देवरिया से शैलजा मिश्रा को प्रयागराज भेजा गया है. कौशाम्बी में नियुक्त सौम्या गिरि को बांदा व अर्पिता यादव को गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया है जबकि अलीगढ़ से अभिषेक त्रिपाठी द्वितीय, मेरठ से दीप्ति यादव को कौशाम्बी भेजा गया है.

हाईकोर्ट प्रशासन का बड़ा फेरबदल: विराट मणि त्रिपाठी को लालगंज अझारा (प्रतापगढ़) से प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ से कुंवर मल्लिकार्जुन को लालगंज अझारा (प्रतापगढ़) स्थानांतरित किया गया है. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में प्रयागराज से शिखा चौधरी को फिरोजाबाद, प्रियंबदा प्रियदर्शिनी को सिद्धार्थनगर, दिग्विजय सिंह को बेहट (सहारनपुर), संदीप सिंह द्वितीय को मेरठ, हेमलता को कानपुर नगर, आकांक्षा जायसवाल को मिल्कीपुर (अयोध्या), नेपाल सिंह को सादाबाद (हाथरस), हंडिया (प्रयागराज) से मनोज कुमार भास्कर को मीरगंज (बरेली) और मेजा (प्रयागराज) से रूपांशु आर्या को अम्बेडकरनगर भेजा गया है.

हाईकोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय में भी नई नियुक्तियां: गोरखपुर से आयुषी गोस्वामी, पीलीभीत से अनुकृति सिंह, शाहजहांपुर से अम्बेश कुमार पांडेय और सुरभि पाठक, मैनपुरी से रश्मि सिंह, रमाबाईनगर से पुष्पेंद्र कुमार गौतम, हंसराजपुर (उन्नाव) से प्रतीक गुप्ता, मुजफ्फरनगर से सोनाक्षी सिंघल और खैरागढ़ (आगरा) से अभय राजवंशी को प्रयागराज और कादीपुर (सुल्तानपुर) से संतोष कुमार वर्मा को मेजा (प्रयागराज) और एटा से अजीत मणि त्रिपाठी को हंडिया (प्रयागराज) भेजा गया है.

कई जिलों के जज बदले: कौशाम्बी में नियुक्त मनीषा चौधरी को आगरा, हुमा को बिजनौर, सरफराज अहमद को गाज़ियाबाद और चायल (कौशाम्बी) से हेमेंद्र सिंह को दातागंज (बदायूं) भेजा गया है. रायबरेली से मनु गुप्ता को कौशाम्बी तथा सहारनपुर से सुमित गुप्ता द्वितीय को चायल (कौशाम्बी) भेजा गया है. प्रतापगढ़ में तैनात नवज्योति को कांठ (मुरादाबाद), कपिल यादव को गाजियाबाद, राकेश चौरसिया को संडीला (हरदोई), यतेंद्र पाल सिंह को बिजनौर और एन मीनाक्षी को मुरादाबाद भेजा गया है. बाराबंकी में नियुक्त शबा फातिमा को प्रतापगढ़ तथा भोगनीपुर (रमाबाईनगर) से सुनील गुप्ता को पट्टी (प्रतापगढ़) स्थानांतरित किया गया है.

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