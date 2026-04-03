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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, यूपी में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए अब TET पास होना ज़रूरी

न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जय हिंद यादव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 10:09 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में संशोधन कर कक्षा छह से आठ तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने का निर्देश दिया है. साथ ही लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह 28 जुलाई 2025 के भर्ती विज्ञापन के संबंध में शुद्धिपत्र जारी करे. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती प्रक्रिया सिर्फ कक्षा नौ और दस के शिक्षकों के लिए होनी चाहिए, न कि जूनियर कक्षाओं के लिए.

भर्ती नियमों में संशोधन के निर्देश: न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जय हिंद यादव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द नियम आठ में संशोधन का प्रस्ताव लाना चाहिए और अनिवार्य योग्यताओं में टीईटी को शामिल करना चाहिए. अधिवक्ता संजय कुमार यादव और तान्या पांडेय ने दलील दी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने 23 अगस्त 2010 को ही अधिसूचना जारी कर टीईटी अनिवार्य कर दिया था. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जनवरी 2025 को किए गए छठे संशोधन में भी इस योग्यता को शामिल नहीं किया था.

शिक्षा के अधिकार कानून के उल्लंघन पर चिंता: सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उत्तर प्रदेश में 904 ऐसे सरकारी संस्थान हैं, जहां कक्षा छह से बारहवीं तक की पढ़ाई एक साथ होती है. याचियों ने अदालत के समक्ष आशंका जताई कि स्पष्ट नियमों के अभाव में ऐसे शिक्षक भी जूनियर कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं. यह स्थिति सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून का उल्लंघन है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देता है. कोर्ट ने माना कि जूनियर कक्षाओं के लिए शिक्षकों की योग्यता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है.

विज्ञापन स्पष्ट करने का आदेश: अदालत ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि 28 जुलाई 2025 को विज्ञापित भर्ती में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि चयनित शिक्षक किन कक्षाओं को पढ़ाएंगे. आयोग ने यह भी जानकारी नहीं दी थी कि प्रचलित भर्ती किस कैडर के तहत हो रही है, विशेषकर तब जब सीटी कैडर को एलटी कैडर में समाहित कर दिया गया था. अब आयोग को शुद्धिपत्र के माध्यम से यह साफ करना होगा कि यह भर्ती केवल टीजीटी ग्रेड कैडर (कक्षा 9-10) के लिए ही सीमित है.

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