'आगरा के BSA समेत 2 अफसरों का रुकेगा वेतन'; रिटायर्ड शिक्षिका का GPF भुगतान न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती

31 मार्च 2023 को रिटायर हुई थी शिक्षिका, विभाग की ओर से जीपीएफ का भुगतान न करने पर ली कोर्ट की शरण.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर शिक्षिका को दी राहत.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर शिक्षिका को दी राहत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई​कोर्ट ने गुरुवार को रिटायर सहायक अध्यापिका को बड़ी राहत दी. जीपीएफ का भुगतान न करने पर आगरा के वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने याची के जीपीएफ का भुगतान होने तक दोनों का वेतन रोकने के लिए भी कहा.

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मीना कुमारी शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याची सहायक अध्यापिका के पद से 31 मार्च 2023 को रिटायर हुईं. उसके बाद उनके जीपीएफ को छोड़कर उनके अन्य सेवानिवृत्ति के बाद के सभी रकम का भुगतान कर दिया गया.

कई बार विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद उनके जीपीएफ का भुगतान नहीं किया. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने विभाग को भुगतान करने के आदेश दिए. इस आदेश के अनुसरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा की ओर से वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा आगरा ने पत्र दाखिल किया.

कहा गया कि याची जीपीएफ के लिए पात्र हैं लेकिन धन की अपर्याप्तता के कारण इसका भुगतान नहीं किया जा सका. कोर्ट को वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा की ओर से जीपीएफ का भुगतान न करने के लिए दिए गए कारण, यानी धन की अपर्याप्तता पर बहुत हैरानी हुई. झटका भी लगा. कोर्ट ने कहा कि स्थापित कानून है कि जीपीएफ का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तत्काल किया जाना चाहिए.

​इस दृष्टिकोण को देखते हुए वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के वेतन को तब तक रोका जाएगा, जब तक याची को ब्याज सहित जीपीएफ का भुगतान नहीं कर दिया जाता है.

