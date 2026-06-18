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हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता डॉ. मनीष उपाध्याय को बड़ी राहत; 10 साल की सजा पर रोक, अब लड़ सकेंगे चुनाव

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महेंद्र उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में कांग्रेस नेता डॉ. मनीष कुमार उपाध्याय को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा को अपील के अंतिम निस्तारण तक निलंबित कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस दौरान दोष सिद्धि आदेश और उसके क्रियान्वयन पर भी रोक रहेगी. न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल ने मनीष उपाध्याय की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर यह आदेश दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी), वाराणसी ने 16 जुलाई 2019 को पारित निर्णय में आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

10 साल की सजा और बचाव पक्ष की दलीलें: जुर्माना अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया था. सुनवाई के दौरान डॉ. मनीष कुमार उपाध्याय की ओर अधिवक्ता आलोक रंजन मिश्र और अमृता राय मिश्र ने दलील दी कि उन्हें 9 जनवरी 2020 को हाईकोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा जमानत मिल चुकी है और उन्होंने कभी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया. यह भी कहा गया कि डॉ. उपाध्याय एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, जो लंबे समय से सामाजिक कार्य और जनसेवा से जुड़े हुए हैं तथा कांग्रेस पार्टी के साथ सक्रिय राजनीतिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं. उन्होंने आगामी लोकतांत्रिक चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन सजा निलंबन आवेदन लंबित होने के कारण वे चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे.

चुनाव लड़ने का रास्ता साफ: बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि वर्तमान मामले को छोड़कर उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) ने आवेदन का विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता पहले से जमानत पर हैं, उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है और मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा निलंबित किए जाने का उपयुक्त मामला है. अदालत ने आदेश दिया कि डॉ. मनीष कुमार उपाध्याय की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित रहेगी.