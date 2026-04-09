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पत्नी को जलाकर मारने के दोषी को हाईकोर्ट से मिली राहत, सजा निलंबित कर जमानत पर रिहा करने का आदेश

कोर्ट ने मृत्युपूर्व बयानों में विरोधाभास और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया है.

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प्रयागराज मऊआइमा केस: सजा निलंबित कर राकेश कुमार को रिहा करने का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 8:22 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में दोषी ठहराए गए राकेश कुमार की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने यह निर्णय सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अपील पर अंतिम सुनवाई होने तक सजा को स्थगित रखा जाएगा और अभियुक्त को निजी मुचलके तथा दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाएगा. यह आदेश उन कानूनी तर्कों के आधार पर दिया गया है जिसमें मृत्युपूर्व बयानों में विरोधाभास पाया गया है.

बयानों में विरोधाभास बना राहत का आधार: प्रयागराज के मऊआइमा निवासी राकेश कुमार की शादी 10 मार्च, 2017 को हुई थी और आरोप था कि दहेज की मांग के चलते 24 जनवरी, 2018 को पीड़िता को आग लगा दी गई थी. बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि मामले में दर्ज दो मृत्युपूर्व कथनों (Dying Declarations) में भारी विरोधाभास मौजूद है. पहले कथन में केवल पति पर आरोप लगाया गया था, जबकि दूसरे कथन में परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी शामिल कर लिए गए थे. साथ ही दलील दी गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिट्टी के तेल की गंध नहीं मिली थी और मौत का मुख्य कारण सेप्टिसीमिया यानी रक्त विषाक्तता था.

अभियुक्त के आचरण पर कोर्ट का संज्ञान: न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए पाया कि अभियुक्त राकेश कुमार का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है. कोर्ट ने इस बात को भी गंभीरता से लिया कि ट्रायल के दौरान भी वह जमानत पर था और उसने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया. खंडपीठ ने यह भी संज्ञान में लिया कि निकट भविष्य में इस अपील पर अंतिम सुनवाई होने की संभावना काफी कम है. इन तमाम परिस्थितियों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी सिद्धांतों को आधार बनाते हुए राकेश कुमार को जमानत प्रदान की गई है.

जुर्माने की वसूली पर भी लगी रोक: अदालत ने अपने आदेश में यह भी कह कि जब तक अपील लंबित रहेगी, तब तक निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने की वसूली पर भी रोक रहेगी. राकेश कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पैरवी की और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती दी. कोर्ट ने फिलहाल उसे रिहा करने का निर्देश दिया है, बशर्ते वह अन्य किसी मामले में वांछित न हो. अब इस आपराधिक अपील पर अगली सुनवाई 6 सितंबर, 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें केस के गुण-दोष पर विस्तृत चर्चा होगी.

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