ETV Bharat / state

पत्नी को जलाकर मारने के दोषी को हाईकोर्ट से मिली राहत, सजा निलंबित कर जमानत पर रिहा करने का आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में दोषी ठहराए गए राकेश कुमार की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने यह निर्णय सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अपील पर अंतिम सुनवाई होने तक सजा को स्थगित रखा जाएगा और अभियुक्त को निजी मुचलके तथा दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाएगा. यह आदेश उन कानूनी तर्कों के आधार पर दिया गया है जिसमें मृत्युपूर्व बयानों में विरोधाभास पाया गया है.

बयानों में विरोधाभास बना राहत का आधार: प्रयागराज के मऊआइमा निवासी राकेश कुमार की शादी 10 मार्च, 2017 को हुई थी और आरोप था कि दहेज की मांग के चलते 24 जनवरी, 2018 को पीड़िता को आग लगा दी गई थी. बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि मामले में दर्ज दो मृत्युपूर्व कथनों (Dying Declarations) में भारी विरोधाभास मौजूद है. पहले कथन में केवल पति पर आरोप लगाया गया था, जबकि दूसरे कथन में परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी शामिल कर लिए गए थे. साथ ही दलील दी गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिट्टी के तेल की गंध नहीं मिली थी और मौत का मुख्य कारण सेप्टिसीमिया यानी रक्त विषाक्तता था.

अभियुक्त के आचरण पर कोर्ट का संज्ञान: न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए पाया कि अभियुक्त राकेश कुमार का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है. कोर्ट ने इस बात को भी गंभीरता से लिया कि ट्रायल के दौरान भी वह जमानत पर था और उसने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया. खंडपीठ ने यह भी संज्ञान में लिया कि निकट भविष्य में इस अपील पर अंतिम सुनवाई होने की संभावना काफी कम है. इन तमाम परिस्थितियों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी सिद्धांतों को आधार बनाते हुए राकेश कुमार को जमानत प्रदान की गई है.